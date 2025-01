Venticinque milioni di dollari per un’icona cinematografica e sportiva: la Porsche 917K di Steve McQueen non trova ancora un nuovo proprietario.

L’asta della Porsche 917K di una leggenda del cinema

L’asta Mecum di Kissimmee ha messo sotto i riflettori una delle auto più leggendarie della storia dell’automobilismo, la Porsche 917K resa immortale dal film “Le Mans” del 1971. Questa vettura, che è stata anche parte della collezione del celebre comico e collezionista Jerry Seinfeld, non è riuscita a raggiungere il prezzo di riserva nonostante un’offerta record di 25 milioni di dollari. Tale cifra, se accettata, l’avrebbe consacrata come la Porsche più costosa mai venduta all’asta.

Il fascino di questa vettura va ben oltre la sua partecipazione al grande schermo. Dopo il debutto cinematografico, l’auto ha continuato a scrivere la sua storia nelle competizioni, passando per le mani di piloti iconici come Reinhold Joest, Brian Redman e Richard Attwood. Quest’ultimo, vincitore a Le Mans nel 1970, ha personalmente supervisionato il restauro della vettura, riportandola agli storici colori Gulf Oil per un’asta del 2000, dove fu venduta per 1,32 milioni di dollari.

Icona del motorsport del passato

Sotto il cofano, questa leggenda del motorsport nasconde un motore Type 912 da 4494 cc, un 12 cilindri con iniezione Bosch capace di erogare 580 CV a 8.400 giri/min. Prestazioni che hanno reso la Porsche 917K un simbolo indiscusso delle corse automobilistiche degli anni ’70.

Il legame tra il film “Le Mans” e le Porsche più prestigiose è ulteriormente dimostrato dal fatto che tre dei quattro esemplari più costosi mai battuti all’asta provengono proprio dalla pellicola con Steve McQueen. Questo connubio tra cinema e motorsport continua a generare valore e fascino senza tempo. Inoltre, la Porsche 917K continua a far strage di quotazioni stracciando record su record in tutte le aste alle quali prende parte. Pensare che Jerry Seinfeld non ha nessuna intenzione di venderla. Contento lui.