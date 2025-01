La Porsche 917 rappresenta molto più di un’automobile: è un’icona di eccellenza nel panorama delle corse e del design automobilistico. Con il suo debutto trionfale alla 24 Ore di Le Mans nel 1970, questo bolide leggendario ha segnato un punto di svolta per la casa automobilistica tedesca, portandola alla vittoria e rafforzandone la reputazione su scala globale.

Porsche 917K: autentico gioiello

Prodotta in appena 65 esemplari, la Porsche 917K con la celebre livrea Gulf è una delle versioni più rare e iconiche. Tra queste, il telaio 917-022 ha raggiunto uno status quasi mitologico. Questo capolavoro, celebre per essere stato protagonista di poster, documentari e film, monta un impressionante motore 12 cilindri in linea da 4.5 litri, capace di erogare 580 cavalli e 500 Nm di coppia. Dotata di un cambio manuale a quattro rapporti, la vettura ha fatto la storia per le sue prestazioni. Dopo la stagione 1970, il motore è stato potenziato a 5.0 litri, permettendo uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 2.7 secondi, numeri che stupiscono ancora oggi.

Di recente, la Porsche 917-022 è tornata sotto i riflettori durante un’asta organizzata da Mecum Auctions, dove è stata offerta la cifra record di 25 milioni di dollari. Tuttavia, il proprietario, l’attore e comico Jerry Seinfeld, ha rifiutato categoricamente l’offerta. Con un patrimonio stimato superiore al miliardo di dollari, Seinfeld non ha alcuna urgenza di vendere uno dei gioielli più preziosi della sua collezione.

Seinfeld non vende

La decisione di Seinfeld ha alimentato il dibattito tra gli appassionati: è davvero possibile quantificare il valore di un’auto che ha un significato così profondo nella storia dell’automobilismo? La 917K non è semplicemente una macchina, ma un simbolo di innovazione, velocità e design senza tempo. Gli esperti del settore prevedono che il suo valore possa continuare a crescere negli anni, trasformandola in un investimento ancora più ambito.

Nel frattempo, l’attenzione si sposta su altre aste automobilistiche di rilievo, come quella della DeLorean originale del film Ritorno al Futuro II, un altro pezzo unico che incarna la passione e i sogni di intere generazioni. Il mondo delle aste di auto da collezione continua a sorprendere, offrendo veri e propri capolavori senza tempo.