Un concessionario del New Jersey sta facendo parlare di sé tra gli appassionati e i collezionisti di automobili di lusso per una Porsche GT2 RS del 2019, un vero gioiello su quattro ruote, precedentemente appartenuto alla leggenda dell’NBA Michael Jordan. Con soli 3.000 miglia percorse e condizioni impeccabili, questa vettura è stata descritta come una delle acquisizioni più straordinarie mai fatte dal rivenditore.

Il veicolo è stato sottoposto a un’attenta ispezione da parte del team guidato da George J Saliba, conosciuto come il “Vehicle Acquisition Pro”. Saliba ha elogiato le prestazioni e il sound unico del motore, sottolineando l’assenza dei convertitori catalitici, un dettaglio che ha suscitato un dibattito sulla possibilità di ripristinare questa modifica. “Avete sentito il suono delle turbine? È semplicemente incredibile”, ha dichiarato Saliba, evidenziando il carattere distintivo di questa supercar.

Oltre a una recente applicazione di pellicola protettiva PPF per preservarne l’estetica, la Porsche GT2 RS non ha subito interventi invasivi. Durante un test drive, il team ha lodato la maneggevolezza, il comfort e la visibilità della vettura, affermando che “sembra quasi un modello del 2024”.

Il valore aggiunto di un proprietario leggendario

Il fatto che questa vettura sia stata di proprietà di Michael Jordan aggiunge un valore inestimabile al veicolo. “Michael Jordan ha guidato questa macchina, e questo la rende ancora più speciale”, ha scherzato Saliba, suggerendo che un autografo del campione potrebbe aumentare ulteriormente il valore del mezzo. La vettura risulta nella disponibilità della concessionaria già da agosto ma è rimasta evidentemente invenduta anche a causa dell’elevato prezzo richiesto. Tra le strategie di marketing introdotte adesso per promuovere la vendita, si è pensato quindi di coinvolgere Alex Hirschi, meglio conosciuta come Supercar Blondie, attraverso la piattaforma SBX Cars.

Questa Porsche GT2 RS non è l’unico capolavoro nella collezione di Michael Jordan. Tra i suoi veicoli più esclusivi si annoverano una Bugatti Veyron ultra-rara e una Pininfarina Battista Targamerica, una delle hypercar elettriche più veloci al mondo.

Con una storia così ricca e un proprietario di tale prestigio, questa Porsche si prepara a diventare uno dei veicoli più desiderati dai collezionisti di auto di lusso.