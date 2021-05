Porsche 911 SC by ALD: il restomod nel segno della moda

La Porsche 911 SC è veramente un pezzo di storia della Casa di Zuffenhausen, perché ha trainato le sorti della 911 dal 1978 al 1983. SC è l’acronimo di Super Carrera che distingueva tutti i modelli della sportiva teutonica che non avevano a disposizione la turbina e, ha avuto un successo clamoroso, vendendo addirittura ben 58.000 unità.

Il 3.0 Boxer aspirato sviluppava inizialmente 180 CV, ma nel 1981 è stata raggiunta la fatidica soglia dei 204 CV. Oggi la 911 SC rinasce e si sposa con il mondo della moda, nella fattispecie con la casa newyorkese ALD, Aimé Leon Dore. Questa collaborazione ha dato vita a un esemplare unico e dal fascino ineguagliabile, pronto a solcare ogni passarella e a stare sotto ai riflettori.

Le modifiche

La 911 SC by Aimé Leon Dore sembra uscita dalla fabbrica oggi stesso, invece ha alle spalle più di quarant’anni di vita. La linea è fedelissima all’originale con quel gusto retrò che piace tanto, ma sono state apportate delle modifiche che la rendono davvero unica e speciale. Innanzitutto non si possono non notare le luci supplementari sopra il cofano anteriore, che tuttavia non sfruttano dei luminosissimi diodi LED, ma delle luci alogene come si faceva alla sua epoca.

Sopra il tetto è stato adagiato un piccolo portapacchi, non verniciato, formato con semplici corde, ma in grado di trattenere i vari bagagli. Le parti originali della 911 SC sono la tinta color Porsche Olive della carrozzeria e i cerchi Fuchs neri e bianchi, vera icona di stile della Casa di Zuffenhausen.

Abitacolo modaiolo

Il tocco di ALD si vede soprattutto in quello che è stato realizzato nell’abitacolo, l’habitat ideale per sbizzarrirsi e per mettere alla prova il proprio estro. Nella 911 SC si trovano dei sedili Recaro restaurati e riportati ai fasti del passato, mentre al posto dei classici tappetini ci sono dei mini tappeti persiani, capaci di esaltare gli interni con un tocco di colore molto personale e raffinato.