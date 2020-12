Passione Porsche: a 80 anni si regala l’80esima vettura di Zuffenhausen

All’età di 80 anni il signor Ottocar J. si è concesso l’ottantesima Porsche. Un sogno della vita per lui, che nel tempo ha messo insieme una raccolta straordinaria di modelli, prova concreta di una passione davvero formidabile. Certo, l’entusiasmo per un marchio da solo non basta a mettere insieme tante auto di pregio, ma non tutti i ricchi cultori della Porsche hanno fatto altrettanto.

Ovviamente il protagonista di questa bella storia d’amore non ha intenzione di fermarsi qui: il suo obiettivo è quello di far crescere ulteriormente la collezione. L’ultimo acquisto della serie è stata una nuova Boxster in tinta Miami Blue, ritirata nello stabilimento Porsche di Zuffenhausen. Non è la prima volta che ciò accade: il ricco ed arzillo signore austriaco segue spesso questa prassi, da quando nel 1977 si recò presso la casa madre per ricevere le chiavi della sua 911 Carrera 3.0.

Per il doppio anniversario nel segno del numero 80, il team Porsche Community Management gli ha fatto un regalo speciale: Ottocar è stato uno dei primi clienti a poter mettere personalmente lo stemma Porsche sul cofano anteriore di un’auto. A lui sono andate anche le congratulazioni personali del Dr. Wolfgang Porsche, Presidente del Consiglio di Sorveglianza della casa di Stoccarda.

La love story di Ottocar con Porsche è iniziata quasi 50 anni fa, sulle piste da corsa, quando il passaggio dei bolidi tedeschi inebriava i suoi sensi. Il primo acquisto fu una 911 E in Speed ​​Yellow. Poi sono arrivati tanti altri modelli stradali e da corsa, come una 917 (con cui partecipa regolarmente alle gare classiche), una 910, una 904 e una 956. Lui guida un’auto diversa ogni giorno e due nel fine settimana. Come dicevamo, questo collezionista ha posseduto 80 diverse vetture Porsche nel corso della sua vita. Ben 38 di queste sono oggi presenti nel suo garage. A voi le immagini. Buona visione.