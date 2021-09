Porsche 911: in arrivo la versione estrema GT3 RS

Al prossimo Salone di Ginevra 2022, in programma nel mese di febbraio, potrebbe essere svelata la versione sportiva GT3 RS della Porsche 911. Quasi certamente affiancherà altre novità già previste per la supercar della Casa di Zuffenhausen, come le speciali declinazioni Sport Classic e Safari.

Motore 4.2 Boxer aspirato da 550 CV?

Stando alle indiscrezioni, la nuova Porsche 911 GT3 RS dovrebbe essere equipaggiata con il motore a benzina 4.0 Boxer aspirato a sei cilindri da 520 CV o 530 CV di potenza. Tuttavia, non è escluso che possa adottare l’inedito propulsore a benzina 4.2 Boxer a sei cilindri da 540 CV o addirittura 550 CV di potenza.

In attesa della Turbo GT ibrida

Oltre alla nuova versione sportiva GT3 RS, sarebbe in fase di sviluppo anche la Porsche 911 nell’inedita configurazione Turbo GT, già prevista per la Cayenne Coupé e destinata anche all’ammiraglia Panamera. Ma la futura Porsche 911 Turbo GT, attesa per il restyling di metà carriera del modello 992, potrebbe adottare la propulsione ibrida Hybrid o e-Hybrid ed erogare la potenza complessiva di almeno 700 CV.