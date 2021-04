Porsche 911: le indiscrezioni sulla versione speciale Sport Classic

L’attuale Porsche 911 modello 992 sarà proposta nella versione speciale Sport Classic, il cui debutto sarebbe previsto per fine anno. Stilisticamente sarà riconoscibile per lo spoiler fisso a coda d’anatra, mentre la commercializzazione partirà nel corso del 2022 con la produzione di serie limitata a soli 250 esemplari numerati nella variante coupé.

Turbo Look e non solo

Tra le altre specifiche caratteristiche estetiche della nuova Porsche 911 Sport Classic figureranno anche il doppio terminale di scarico dalla forma ovale, il pacchetto Turbo Look con i paraurti dedicati e i passaruota allargati, più i cerchi in lega bicolore maggiorati a cinque doppie razze con il dado singolo centrale e lo stile in linea con i mitici Fuchs.

476 CV come la Carrera GTS

Per quanto riguarda la meccanica, la nuova Porsche 911 Sport Classic rappresenterà la versione speciale della ancora non disponibile declinazione Carrera GTS con il motore 3.0 Turbo Boxer a sei cilindri da 476 CV di potenza, abbinato quasi certamente al cambio manuale a sette rapporti, senza dimenticare l’impianto frenante PCCB con i freni a disco in carboceramica. Inoltre, rappresenterà l’erede dell’omonima configurazione speciale del modello 997 con la carrozzeria di colore grigio chiaro e gli interni in pelle e Alcantara nella tinta Espresso Nature.