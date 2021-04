Marc Gemballa: una Porsche 911 in stile 959 sulle dune [Video]

Un breve video mostra la Porsche 911 modificata da Marc Philipp Gemballa mentre danza sulle dune del deserto. Il modello, battezzato “Project Sandbox”, nasce dalla forte volontà del figlio di Uwe Gemballa, preparatore noto in ogni angolo del mondo. A fare da base al lavoro ci ha pensato una Porsche 992 Turbo S, ma il look rende omaggio all’iconica 959. Anche lo spirito, in qualche modo, evoca quella supercar in tiratura limitata che, nella versione da gara, si impose alla Parigi-Dakar del 1986.

Del resto, anche la nuova vettura punta ad essere efficace nell’off-road, pur senza ambire al valore storico e culturale dell’irraggiungibile musa ispiratrice, la cui tecnologia segnò un’epoca. Nel filmato possiamo ammirare questa creatura speciale di Gemballa impegnata, senza veli, ad affrontare le insidie dei fondi più aridi e sabbiosi. Presto giungerà anche un video ufficiale, in grado di regalare un supplemento di scariche emotive.

Il cuore è quello a 6 cilindri boxer sovralimentato con due turbine della già citata Porsche 911 Turbo S, sottoposto però ad una forte cura dopante dalla Ruf, per spremere 750 cavalli di potenza. Il sound è degno delle aspettative, grazie anche allo scarico firmato Akrapovic. Previsti solo 40 esemplari, parte dei quali probabilmente finiranno nelle mani di ricchi individui degli Emirati Arabi Uniti.