Nuova Porsche 911 Turbo S: le personalizzazioni già disponibili

Di Dario Montrone mercoledì 25 marzo 2020

Ultima novità del modello 992, la nuova Porsche 911 Turbo S è già proposta con i pacchetti Exclusive, Sport Design e Lightweight

La nuova Porsche 911 Turbo S è già disponibile in diverse personalizzazioni, con i pacchetti Exclusive, Sport Design e Lightweight dedicati soprattutto all'estetica. Infatti, non è prevista alcuna modifica al motore biturbo 3.8 Boxer a sei cilindri da 650 CV di potenza e 800 Nm di coppia massima che, in abbinamento al cambio automatico a doppia frizione PDK ad otto rapporti, consente di raggiungere la velocità massima di 330 km/h e accelerare da 0 a 100 in 2,7 secondi.

La divisione Porsche Exclusive Manufaktur prevede per la nuova Porsche 911 Turbo S la colorazione nera per le prese d'aria della carrozzeria e i supporti degli specchietti retrovisori esterni, gli specifici cerchi in lega di colore nero da 20 o 21 pollici di diametro, gli interni in pelle di colore nero, gli elementi dell'abitacolo di colore rosso e la tinta Indian Red per la carrozzeria che è differente dalla colorazione standard Guards Red.

I pacchetti Sport Design e Lightweight

Per la nuova Porsche 911 Turbo S è previsto anche il pacchetto aerodinamico Sport Design con lo splitter anteriore, le minigonne laterali e il diffusore posteriore di colore nero e più pronunciati. Inoltre, tra le specifiche caratteristiche figurano anche i cerchi in lega bicolore. Tuttavia, l'elemento distintivo è lo spoiler posteriore a doppia ala, una fissa e l'altra variabile. Infine, il pacchetto Lightweight prevede l'alleggerimento della massa di ben 30 kg grazie all'abitacolo a due posti secchi con gli specifici sedili anteriori sportivi ed altri elementi più leggeri come il materiale fonoassorbente dell'abitacolo, la vetratura e l'impianto di scarico, nonché l'assetto sportivo con le sospensioni PASM Sport.