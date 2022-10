Porsche 911 GT3 RS 2023, giro record al Nurburgring [Video]

La Porsche 911 GT3 RS del 2023 ha conquistato il nuovo giro record al Nürburgring Nordschleife per una vettura di serie aspirata, segnando un tempo di appena 6:49.328. La vettura ha percorso i 20,8 km del tracciato, battendo il tempo della GT3 (standard) di 10,6 secondi.

Porsche 911 GT3 RS 2023: veloce come le supercar turbo

La vettura è spinta da un 4 .0litri aspirato che eroga una potenza di 525 CV a 9.000 giri/min e 465 Nm di coppia massima, il tutto gestito da un cambio automatico PDK a 7 rapporti. Grazie ad un lavoro sopraffino effettuato da tecnici e ingegneri la GT3 RS pesa soltanto 1.450 kg. Il tempo ufficiale della RS da 525 CV la rende poco più lenta di un secondo rispetto alla Mercedes-AMG GT Black Series, che ha girato sulla stessa pista in 6:48.05 e 6 secondi dietro la 911 GT2 RS by Manthey. A differenza dlle GT3 RS, entrambe queste auto sono dotate di motori turbo molto più potenti. Il giro più lungo è ora lo standard ufficiale per i tempi del Nürburgring, ma la maggior parte dei tempi ufficiali registrati dalle vetture – nel periodo compreso dagli anni ’90 fino a un paio di anni fa – sono stati calcolati sulla configurazione più breve della pista. La Porsche 918 Spyder, ad esempio, ha impiegato 6:57 secondi per eseguire il giro più breve, dimostrando la genuinità del ​​telaio e del pacchetto aerodinamico della GT3 RS.

Porsche 911 GT3 RS 2023: aerodinamica raffinata

Porsche afferma che l’enorme alettone posteriore regolabile elettricamente e altri dispositivi aerodinamici producono un carico aerodinamico combinato di 860 kg a 285 km/h. La RS da record era inoltre dotata del pacchetto Weissach opzionale, che include ruote in magnesio forgiato e pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 R.

Le dichiarazioni del pilota Jorg Bergmeister

Jorg Bergmeister, il pilota collaudatore che ha effettuato il giro record ed è stato coinvolto nello sviluppo della GT3 RS ha dichiarato: