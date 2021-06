Porsche 911 GT2 RS by Manthey: è l’auto stradale più veloce al Nurburgring

La corsa ai giri record sul mitico circuito del Nürburgring Nordschleife portata avanti da varie case automobilistiche internazionali non si ferma mai. Porsche è infatti scesa nuovamente tra i cordoli dell’Inferno Verde dove ha conquistato un nuovo record sul giro: una Porsche 911 GT2 RS equipaggiata con il Manthey Performance Kit ha girato in soli 6:43.300, sbaragliando il precedente primato di 6:48.047, ottenuto il novembre dello scorso anno dalla velocissima Mercedes-AMG GT Black Series.

Manthey Performance Kit

Sebbene il Manthey Performance Kit non sia standard, risulta sviluppato in stretta collaborazione con la casa di Zuffenhausen, inoltre è distribuito da Porsche Tequipment, la divisione che si occupa degli accessori della Casa tedesca. Il kit presenta una serie di componenti aerodinamici tra cui alette aggiuntive sullo spoiler anteriore, un diffusore modificato e un nuovo spoiler.

Grazie a queste modifiche, il modello produce ulteriori 21 kg di carico aerodinamico davanti e ben 107 kg di carico aerodinamico in più sul retro, ad una velocità di 200 km/h. Gli aggiornamenti non finiscono qui, poiché il pacchetto include anche ruote in magnesio da 20 e 21 pollici, supportate da un impianto frenante con dischi carboceramici e speciali pastiglie da corsa. C’è anche un sistema di sospensioni “ottimizzate per la pista” con ammortizzatori regolabili.

Le parole del pilota Lars Kern

Il record è stato battuto dal pilota-collaudatore di Porsche, Lars Kern, che ha dichiarato: “La 911 GT2 RS aderisce alla pista come una colla e il merito va al Manthey Performance Kit. Ti senti come se fossi in un’auto da corsa, specialmente nelle curve più veloci – Kern ha inoltre aggiunto che- È davvero mozzafiato come l’auto sviluppi i suoi 700 CV e come freni incredibilmente bene pur rimanendo sempre facile da controllare”.