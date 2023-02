Peugeot: ecco perché l’Italia è fondamentale per la Casa del Leone

L’Italia per Peugeot è un tassello fondamentale, perché il nostro Paese è – dopo la Francia – il secondo mercato al mondo per la Casa del Leone. Inoltre, con il Gruppo Stallantis, la nostra penisola “assume in prospettiva un ruolo ancora più importante”. E’ questo quello che emerso in occasione dell’evento che si è svolto al Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, organizzato per l’apertura delle celebrazioni per i 130 anni dall’arrivo di Peugeot in Italia. Durante l’evento, Thierry Lonziano – responsabile del marchio francese in Italia – ha sottolineato l’importanza fondamentale del nostro Paese nelle strategie del Costruttore d’oltre alpe.

Peugeot Tipo 3 telaio n. 25: la prima auto in Italia

Sono passati ben 130 anni (2 gennaio del 1983) da quando arrivò in Italia la Peugeot Tipo 3 telaio n. 25 spinta dal bicilindrico da poco più di 2 CV. Questa innovativa vettura fu la prima in assoluto a muoversi sulle strade, ovviamente non ancora asfaltate, della nostra penisola. In tutto questo tempo, La Casa del Leone ha fatto passi da gigante diventando uno dei Costruttori più apprezzati non solo d’Europa, ma del mondo. Ora il marchio guarda ad un futuro che – secondo il direttore marketing e comunicazione della Peugeot, Phil York – è già cominciato e sarà caratterizzato sempre più dall’elettrificazione e dal piacere di guida.

Dal 2030 solo elettriche

L’obiettivo del marchio francese è quello di vendere dal 2030 esclusivamente automobili a zero emissioni, ma fino a quella data, l’offerta comprenderà auto equipaggiate con a benzina e ibridi ricaricabili. Thierry Lonziano ha infatti dichiarato:

Per noi la libertà di scelta è fondamentale: ogni cliente potrà scegliere la vettura a lui più congeniale, a seconda delle sue personali esigenze, di quanta strada percorre ogni giorno e del luogo in cui abita e, quindi, in cui deve reperire l’energia per alimentare la propria automobile.

Le prossime novità

La strategia industriale di Peugeot nel nostro paese prevede il lancio nel corso dei prossimi due anni di ben 5 nuovi modelli elettrici e ogni modello con motore termico potrà contare anche su una versione full Electric. Nel corso di quest’anno arriverà anche il restyling della 508, mentre non mancheranno le nuove vetture a batteria e-308 ed e-408, sviluppate su una piattaforma sviluppata appositamente per le auto a zero emissioni.

Uno stile innovativo

Per quanto riguarda lo stile dei modelli Peugeot del prossimo futuro, York ha spiegato che: