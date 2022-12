Peugeot 408: l’evoluzione del crossover

La Peugeot 408 cambia le regole del gioco nel segmento dei crossover, con uno stile audace ma equilibrato, ed una tecnologia ibrida al passo con i tempi. L’abbiamo guidata in anteprima in Spagna.

Peugeot 408: ha stile da vendere

La Peugeot 408 sottolinea il momento creativo dei designer del Leone con dei tratti particolarmente accattivanti. La mise ricorda quella di un SUV coupé, ma la 408 va oltre: è allungata, con i suoi 4,69 metri di lunghezza, poggia su grandi ruote da 20 pollici, e presenta un passo di 2,79 metri abbinato ad un’altezza di 1,48 metri. Inoltre, il trattamento della parte bassa della carrozzeria e dei passaruota, in contrasto con la livrea esterna impreziosisce, la silhouette. La calandra dello stesso colore del corpo vettura sottolinea il dinamismo del frontale e non mancano le luci a LED diurne che si estendono in verticale alla stregua di zanne feline.

Peugeot 408: interno ampio e tecnologia 3D

Con le sue dimensioni ed il passo ampio, la Peugeot 408 offre un’abitacolo a prova di famiglia, ma non rinuncia alla tipica plancia del Brand francese. Infatti, il volante ha un diametro ridotto, e la strumentazione è digitale e sfrutta una tecnologia 3D per essere ancora più accattivante. Non manca uno schermo da 10 pollici per gestire l’infotainment, che assicura compatibilità completa con gli smartphone, in una configurazione che ricorda quella della 308 di ultima generazione.

Ci sono anche i comandi vocali che si attivano con la frase “ok Peugeot”. Di livello le finiture e gli assemblaggi, oseremo dire di stampo premium, e tanti gli spazi svuota tasche con 33 litri utili per riporre oggetti nell’abitacolo. Pratico il portellone posteriore che apre ad un bagagliaio dal volume differente a seconda della motorizzazione. Infatti, si passa dai 470 litri delle varianti ibride alla spina, ai 536 della versione a benzina.

Sottopelle unità ibride plug-in o un 1.2 a benzina e tanti ADAS

La scelta relativa alle motorizzazioni della Peugeot 408 favorisce la transizione energetica con le due unità ibride alla spina, rispettivamente da 180 CV e 225 CV, ma resiste anche l’offerta termica con il 1.2 a 3 cilindri sovralimentato da 130 CV. Per la sicurezza attiva la 408 è dotata di ADAS di ultima generazione che sfruttano l’operato di 6 telecamere e 9 radar. Tra questi spicca il Night Vision che aiuta nella guida notturna con scarsa visibilità.

Comoda, ma all’occorrenza felina

La Peugeot 408 è un’auto fondamentalmente comoda, silenziosa, che mira a proporre un comfort superiore per dei viaggi in first class. Non a caso consente di avere anche le sedute anteriori con funzione massaggio. Il piccolo volante però invoglia a spingere nel misto, complice una massa contenuta per il genere di vettura, e lo spunto non manca, soprattutto in modalità Sport e con i 225 CV della variante più potente. In generale però, offre un’erogazione fluida, l’ideale per una guida che non affatica e consente di tenere a bada i consumi. Per le percorrenze vi rimandiamo alla prova su strada, in questa presa di contatto abbiamo valutato l’handling ed il comfort generale.

Prezzo: da 33.800 euro