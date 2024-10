Volkswagen Golf R: chi vince la drag race fra le varie generazioni?

Circa un mese fa avevamo parlato del confronto in accelerazione fra i diversi step evolutivi della Golf GTI. Oggi ci occupiamo di una drag race organizzata da carwow, che mette, una di fronte all’altra, le varie generazioni della Volkswagen Golf R, per misurarne i progressi prestazionali nello scatto con partenza da fermo, sul quarto di miglio. Il match regala una prova visiva sul livello evolutivo, in termini di performance, del razzo tascabile della casa tedesca.

La regina di potenza del gruppo, ovviamente, è la versione più recente della serie, la Mk8, il cui motore turbo a 4 cilindri da 2 litri di cilindrata mette sul piatto 320 CV e 420 Nm di coppia. Tanta energia giunge al suolo, sulle quattro ruote motrici, col supporto di un cambio automatico a doppia frizione a 7 marce. Il peso da muovere è di 1.476 kg.

Segue a ruota, in termini di vigore, la Volkswagen Golf R Mk7, col suo 4 cilindri sovralimentato da 2 litri, che produce 300 CV di potenza massima e 380 Nm di coppia. Anche qui la trazione è integrale. Il cambio automatico a doppia frizione dispone di 7 rapporti. L’auto pesa 1.500 kg.

Meno possente sul piano energetico, la Mk6, che nella versione standard sviluppa 270 CV e 350 Nm, grazie sempre a un motore turbo a 4 cilindri da 2.0 litri di cilindrata. Nel caso in esame la dotazione è un po’ più corposa. Quattro le ruote motrici, 6 i rapporti del cambio automatico a doppia frizione. Il peso da muovere è pari a 1.546 kg.

Segue la Volkswagen Golf R Mk5, spinta da un motore VR6 aspirato da 3.2 litri, che libera gradevoli alchimie sonore. Qui la potenza è di 250 CV, con 320 Nm di coppia. Ancora una volta la trazione è integrale. Il cambio, come sulla sorella prima menzionata, è automatico a doppia frizione a 6 marce. Alla bilancia si legge un peso di 1.510 kg.

Infine c’è la Volkswagen Golf R originale, anch’essa alimentata da un motore VR6 aspirato da 3.2 litri, in grado di erogare 241 CV di potenza e 320 Nm di coppia. Tanta energia giunge al suolo tramite un cambio automatico a doppia frizione a 6 marce, giovandosi delle quattro ruote motrici. Il peso è di 1.477 kg. Come è andata finire la drag race? Avete un solo modo per scoprirlo: guardare il video!