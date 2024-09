Corvette C8 piomba su una Dodge Challenger nella drag race | Video

La voglia di guadagnare la scena sui social è oggi molto ricorrente. Alcuni, per raggiungere l’obiettivo, si abbandonano all’ottimismo, senza nessun calcolo dei rischi. Un nigeriano è stato costretto a tornare nella dura realtà, dopo aver schiantato una Corvette C8 a noleggio contro una Dodge Challenger e una Jeep Trackhawk. Il tizio, al volante della sportiva di casa Chevrolet, stava sostenendo una drag race contro il conducente di quest’ultima. Lo scenario operativo scelto per la sfida in accelerazione non era appropriato, trattandosi di una normale arteria viaria, sebbene molto larga, della capitale Lagos.

A un certo punto dell’azione, si è schiantato incredibilmente con la Corvette C8 a noleggio contro una Dodge Challenger disposta, per ragioni sconosciute, in senso trasversale, tranciandole la parte anteriore. Poi ha colpito anche la Jeep Trackhawk, chiudendo il ciclo di rimbalzi su un palo dell’illuminazione pubblica, abbattuto. Per fortuna nessuno si è fatto male in modo grave e la vita delle persone è la cosa che realmente ci interesse. I danni ai veicoli, infatti, sono rimediabili e, comunque, secondari.

Possono però avere una grande consistenza, come ha scoperto il tizio con la sportiva statunitense in affitto che, secondo quanto riporta la stampa nigeriana, afferma di dover pagare 243 mila dollari per il casino combinato. La somma comprenderebbe il costo delle distruzione procurata sulle auto e sulla proprietà pubblica, oltre che le spese ospedaliere. Adesso pare che il conducente della Corvette C8 stia cercando la solidarietà dei suoi follower sui social, per recuperare, almeno in parte, questa cifra, che lo ha indebitato. Anche prima della disavventura, poteva capire che correre su strada aperta alla normale circolazione, magari affrontando una drag race, non è una buona idea.

