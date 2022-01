Nuova Corvette C8 Z06: il rombo del V8 aspirato [Video]

Inutile girarci attorno: le musicalità meccaniche sono fondamentali nell’esperienza sensoriale offerta da una supercar. Un video ci permette di gustare il sound del V8 aspirato della nuova Corvette C8 Z06, ormai in versione quasi definitiva. L’iconica auto sportiva americana continuerà a regalare le emozioni rombanti di un cuore che non ha ceduto all’elettrificazione. Un bel dono fatto agli appassionati, cui il futuro a batteria imposto dai legislatori mette molta tristezza.

Ascoltare i colpi di acceleratore dati da quelli di Top Gear alla Corvette C8 Z06 consente di gustarne le note, che entrano nel sistema emotivo, inebriandolo. Bello vedere come il motore della vettura statunitense prenda i giri molto rapidamente. Si tratta, come dicevamo, di un V8 ad alimentazione atmosferica, da 5.5 litri di cilindrata, imparentato con quello della C8 R da corsa. La sua potenza massima è di 670 cavalli, con un picco di coppia di 623 Nm.

Pare che la nuova Corvette C8 Z06 saprà accelerare da 0 a 100 km/h in poco più di 2.6 secondi, bruciando il quarto di miglio in 10.6 secondi. Non si tratta di dati ufficiali, ma di voci di corridoio abbastanza attendibili. Al momento mancano notizie precise sul prezzo e sulla data di commercializzazione, ma siamo certi che questa supercar saprà far parlare di sé. In attesa del debutto, godiamoci il suo sound. Buon ascolto.