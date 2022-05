Chevrolet Corvette C8 rubata da ladri sfacciati [Video]

Anche una Chevrolet Corvette C8 Convertible di colore rosso è stata rubata da una grande concessionaria d’auto di Schaumburg, nell’Illinois (USA). Alcuni ladri, incuranti dei dispositivi di sicurezza, sono scappati dai punti vendita di Ziegler Auto Group, con una serie di veicoli in mostra. La loro azione è stata sfacciata.

Ormai i criminali agiscono senza remore, anche quando si tratta di rubare una vettura sotto gli occhi increduli del proprietario, come abbiamo visto in un precedente post. Bisognerebbe pensare a delle pene più severe nei loro confronti, per fargli passare il vizio.

Tornando al furto della Chevrolet Corvette C8 Convertible, questo si è consumato con straordinaria naturalezza. Il video di sorveglianza mostra un ladro incappucciato e mascherato che in pochi attimi mette a segno il colpo. Lo si vede anche quando si allontana con l’iconica supercar americana.

Secondo quanto riferito ad ABC 7 Chicago da Karianne Thomas, responsabile della sicurezza di Ziegler Auto Group, dall’inizio dell’anno sono una dozzina i mezzi sottratti alla compagnia, fra veicoli nuovi e usati. A volte questi sono usati per commettere nuovi crimini: oltre al danno, la beffa.

Sei dei sette mezzi rubati alla concessionaria nei tempi più recenti sono stati recuperati dalle forze di polizia, ma le loro condizioni non erano certo paragonabili a quelle iniziali. Purtroppo nemmeno l’installazione di luci e telecamere a grappolo è bastato a scoraggiare gli autori dei furti.

Nel filmato si nota come alcuni malviventi, dentro l’area vendita Infiniti, abbiano trascinato una cassaforte piena di chiavi attraverso lo showroom, per consentire loro l’accesso a tutti i veicoli in esposizione. Così gli è bastato scegliere quanto cercato, per procedere senza troppi problemi. Ormai i ladri ostentano delle condotte arroganti che rendono ancora più insopportabili i loro crimini. Speriamo che, a tutte le latitudini, si pensi a delle pene congrue per loro. Così da fargli imparare bene la lezione.