Auto rubata in 90 secondi davanti al proprietario [Video]

Può un’auto venire rubata in 90 secondi in pieno giorno? I ladri, a volte, hanno una sfacciataggine che lascia allibiti. Una prova giunge dal video odierno, girato a Bisceglie, in Puglia, che mostra due malviventi a volto scoperto mentre “lavorano” su un’Alfa Romeo Stelvio, che viene rubata in soli 90 secondi, sotto gli occhi increduli del proprietario e dei suoi familiari. Questi ultimi sono giunti sulla scena del crimine durante le fasi terminali dello scasso, ma i ladri hanno continuato imperterriti la loro azione, come se nulla fosse. Roba da non crederci.

Per fortuna non sono nate delle azioni violente contro le persone derubate, sempre possibili in situazioni del genere. Il furto dell’Alfa Romeo Stelvio, andato a buon fine, è stato ripreso dalle videocamere di sorveglianza di una farmacia della zona. Speriamo che il filmato consenta alle forze dell’ordine di individuare i malviventi e di assicurarli presto alla giustizia. Ci auguriamo, inoltre, che il SUV del “biscione” ritorni integro al suo legittimo proprietario. A voi i fotogrammi – che mai avremmo voluto vedere – dell’auto rubata in 90 secondi.

