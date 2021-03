Chevrolet Corvette C8: ecco come avrebbe potuto essere

La Chevrolet Corvette è una delle auto sportive più iconiche e ammirate di tutti i tempi, grazie in parte al suo buon rapporto qualità-prezzo. La sua ultima generazione, la C8, si caratterizza non solo per aver cambiato per la prima volta la posizione del motore, ma anche l’intero design. Anche se inizialmente l’aspetto attuale dell’ultima generazione della supercar del Cravattino non era così come lo vediamo ora.

Le proposte non approvate

Prima di entrare in produzione, durante la fase di progettazione e sviluppo, le auto vengono infatti disegnate con migliaia di schizzi e riprogettazioni, fino a quando gli ingegneri non giungono al risultato ideale. Ecco perché oggi vi mostriamo come sarebbe potuta apparire la Chevrolet Corvette C8.

Nello specifico sul tavolo dei designer c’erano due proposte, valutate prima di fare il passo per dar vita alla Corvette C8 come la conosciamo oggi. Ora le opzioni scartate sono state svelate per gentile concessione del designer della General Motors, Jingxu Zhan.

I due progetti

Il primo dei progetti mostra un’auto più vicina al concetto di supercar nonostante sia una concept car. Appare come una sportiva con un lungo cofano – il che fa supporre che fosse una variantecon il motore anteriore -, passaruota poco marcati, un abitacolo corto e una parte posteriore larga e imponente con un diffusore molto aggressivo.

La seconda, al contrario, vanta linee decisamente più avveniristiche. Qui Chevrolet dà più priorità all’aerodinamica, offrendo un’auto molto più bassa e più larga, con un design tagliente. La zona posteriore sfoggia luci a led, prese d’aria pensate per raffreddare il motore – questa volta in posizione centrale – e un diffusore se possibile ancora più spettacolare.

Queste due varianti della Chevrolet Corvette C8 mai nate sono senza dubbio degne di ammirazione. Alla fine, però, l’azienda americana ha optato per un’estetica moderna e più tradizionale, anche se le sue linee mostrano qualche ispirazione derivata da queste bozze.