Volkswagen Golf GTI: drag race fra tutte le generazioni del modello

La Volkswagen Golf GTI è una vettura che ha portato le performance e il piacere di guida di auto più blasonate in un segmento di mercato meno elitario. Questo modello è stato molto apprezzato nel corso dei decenni, sbocciando in molte generazioni, ora messe a confronto, da quelli di carwow, in una drag race allargata.

La declinazione iniziale della specie fu lanciata al Salone di Francoforte del 1975. Già dal primo sguardo era possibile distinguerla dalle sorelle più tranquille, nonostante gli interventi estetici non troppo invasivi. Con lei sbocciò la famiglia delle “Gran Turismo Iniezione“, caratteristica illustrata nella sigla con un acronimo.

La vettura che diede avvio al cammino, nota come Mk 1, gode della spinta di un motore a 4 cilindri da 1.6 litri di cilindrata, che produce 110 CV di potenza e 140 Nm di coppia, su un peso di soli 810 kg. L’energia giunge alle ruote anteriori tramite un cambio manuale a 5 marce.

Poi una crescita progressiva delle cifre, negli step successivi, fino all’ultima discendente della Volkswagen Golf GTI, che segna i nuovi riferimenti della razza, grazie al suo cuore a 4 cilindri sovralimentato da 2 litri, in grado di sviluppare 265 CV di potenza e 370 Nm di coppia su un peso di 1.391 kg. Qui la forza propulsiva viene trasmessa alle ruote anteriori tramite un cambio automatico a doppia frizione a 7 velocità.

Sarà lei la dominatrice di questa epica drag race? Diciamo che sulla carta è probabile che sia così, ma non si può escludere a priori una sorpresa da parte di una delle versioni più anziane della specie. Avrete capito che vogliamo tenervi con il beneficio del dubbio. Volete scioglierlo? Non vi resta che guardare il video della sfida in accelerazione fra le varie generazioni della Volkswagen Golf GTI. Buona visione!

Immagine d’apertura | Screen shot da video YT carwow