Volkswagen Golf GTI: la più potente di sempre in prevendita

Il colosso di Wolfsburg ha apportato notevoli miglioramenti alla Volkswagen Golf, con un nuovo sistema di infotainment, un nuovo software, un nuovo design e un motore tutto rinnovato. Le prevendite del veicolo più iconico di questa serie di modelli stanno iniziando. Con una potenza di 195 kW (265 CV), la nuova GTI è più potente di 20 CV rispetto al modello precedente.

Dall’esterno, l’auto è riconoscibile grazie a caratteristiche come i nuovi fari a LED e il logo VW illuminato sul frontale, oltre ai gruppi ottici posteriori a LED ridisegnati e ai cerchi in lega Queenstown da 19 pollici. All’interno, la sportiva compatta è altrettanto impressionante: i suoi rinnovati sistemi di infotainment sono controllabili in modo intuitivo tramite un touchscreen o con IDA, il nuovo assistente vocale con integrazione ChatGPT. Dotata di serie di un cambio a doppia frizione (DSG) a sette rapporti, la Golf GTI può essere configurata e ordinata a partire da 44.505 euro.

Volkswagen Golf GTI, più potenza

Il cuore della Volkswagen Golf GTI è il motore, che adesso è diventato più potente. L’ultimo stadio evolutivo dell’unità turbocompressa eroga una coppia massima di 370 Nm all’asse anteriore – abbinata a un bloccaggio elettronico del differenziale – a partire da un regime molto basso di 1.600 giri/min. Questa potenza è disponibile fino a 4.590 giri/min. e in una gamma di regimi ancora più ampia. Il motore della GTI genera la potenza massima di 195 kW / 265 CV nell’intervallo di regime tra 5.250 e 6.500 giri/min.

Il cambio rapido DSG a sette rapporti assicura che la potenza della Golf GTI venga trasferita all’asse motore senza praticamente interrompere la trazione durante i cambi di marcia. Il cambio può essere effettuato anche manualmente tramite le palette sul volante multifunzione. La GTI raggiunge i 100 km/h in 5,9 secondi, quindi per la prima volta sotto la soglia dei 6 secondi. La velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h.

Le novità estetiche

Volkswagen ha conferito a questo veicolo un look più accattivante. Il frontale è stato ridisegnato e ora sfoggia i nuovi fari LED Plus. Insieme allo stemma Volkswagen illuminato, creano un design di grande effetto. I clienti possono anche optare per l’ultima generazione di fari a matrice di LED IQ.LIGHT, che offrono una luce abbagliante ad alte prestazioni con un’autonomia superiore del 15% rispetto al modello precedente. Di serie, la Golf GTI esce dalla fabbrica di Wolfsburg con cerchi in lega Richmond da 17 pollici.

Tra le altre opzioni di cerchi vi sono i nuovi cerchi in lega Queenstown da 19 pollici. Con il suo design a cinque semicerchi ovali, evoca la classica ruota di Detroit, introdotta per la Golf GTI di quinta generazione. Altre modifiche esterne includono i gruppi ottici posteriori a LED ridisegnati. Anche senza il logo GTI sul cofano del bagagliaio, la Golf GTI sarebbe facilmente riconoscibile grazie al suo sistema di scarico a doppio tubo, con un terminale cromato sia sul lato destro che sinistro del veicolo.

Interni moderni

L’abitacolo è caratterizzato da sedili sportivi premium con poggiatesta integrati e dal caratteristico motivo a quadri GTI. Le cuciture decorative rosse sui sedili, sul bracciolo centrale, sui tappetini e sul volante multifunzione sottolineano l’appartenenza dell’interno a una Golf GTI. Una caratteristica esclusiva della GTI è il pulsante Engine/Start/Stop: dopo l’apertura delle porte, questo bottone pulsa in rosso fino all’avvio del motore.

Di serie ci sono anche le calotte dei pedali in acciaio inox spazzolato, l’headliner nero e il Digital Cockpit Pro (strumentazione digitale) potenziato. I nuovi sistemi di infotainment possono essere gestiti in modo intuitivo tramite un display touch indipendente da 12,9 pollici. Il sistema di infotainment Ready 2 Discover è di serie (il sistema di navigazione è disponibile come aggiornamento). Il sistema Discover con navigazione è disponibile come optional. Altre novità sono la funzione di controllo dei cursori a sfioramento illuminati per il climatizzatore automatico e il controllo del volume, nonché l’assistente vocale IDA, che accede al software ChatGPT basato sull’intelligenza artificiale per rispondere a ulteriori domande.