Tesla Model 3 Performance vs Hyundai IONIQ 5 N: drag race elettrica | Video

È tutta alla spina una delle tante drag race proposte sul canale YouTube di carwow. Protagoniste del confronto in accelerazione, sui 400 metri con partenza da fermo, sono infatti la Hyundai IONIQ 5 N e la nuova Tesla Model 3 Performance.

La prima è una delle piccole auto elettriche più potenti disponibili attualmente in listino. Quella di Elon Musk è una berlina altamente prestazionale conosciuta su grande scala. Dovrà, quest’ultima, temere l’altra sul fronte delle performance? Il match multiplo proposto nel filmato ha proprio lo scopo di verificare le cose, nel mondo reale.

La Hyundai IONIQ 5 N è alimentata da due motori elettrici che si combinano per produrre 650 CV di potenza massima e 770 Nm di coppia, su 2.235 kg di peso. L’energia giunge al suolo col supporto di quattro ruote motrici, che agevolano il grip.

Anche la Tesla Model 3 Performance gode della spinta di una coppia di unità elettriche, per una potenza di sistema di 460 CV e una coppia di 650 Nm, su un peso di 1.839 kg. Pure qui la trazione è integrale. Benché sia più pesante, la Hyundai ha molta più energia in corpo. Basterà per battere la Tesla nella drag race? Vi resta un solo modo per scoprirlo: cliccare sul tasto play del video.