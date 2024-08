Tesla Model 3 Performance nuova vs vecchia: drag race elettrica | Video

Le drag race sono un format che piace tanto agli amanti delle auto elettriche, per mostrare le capacità di accelerazione dei loro mezzi del cuore. Il video odierno propone una di queste sfide, con due step diversi della stessa vettura: la Tesla Model 3 Performance. Ad organizzare il confronto ci hanno pensato quelli di carwow, che hanno messo l’una contro l’altra la vecchia serie e la nuova serie del modello, spesso presente nella gare di scatto sui 400 metri con partenza da fermo.

In realtà, la più anziana della coppia non è nata come Perfomance. Si tratta, infatti, di una Tesla Model 3 del 2020, cui è stato aggiunto un Performace Pack. In questa veste, l’auto alla spina di Elon Musk gode della spinta di due motori elettrici che si combinano per produrre 450 CV di potenza e 640 Nm di coppia, su un peso di 1.850 kg. L’energia giunge al suolo sulle quattro ruote motrici, con grande intensità.

Ad affiancarla, sul nastro d’asfalto scelto per la drag race, ci pensa la nuovissima versione della celebre vettura, il cui lancio è avvenuto in tempi recenti. Le cifre sono quasi identiche a quelle espresse dalla precedente interpretazione, ma in un quadro tecnologico più moderno. Anche qui la forza dinamica giunge da una coppia di motori elettrici e si scarica attraverso un sistema di trazione integrale. La potenza messa sul piatto è di 460 CV, con una coppia di 650 Nm, su un peso di 1.839 kg.

Sulla carta, la Tesla Model 3 Performance di nuova generazione dovrebbe vincere la sfida sul quarto di miglio con partenza da fermo ma, come sempre, nel mondo reale ci sono tanti fattori che possono incidere sui fatti, generando magari scenari diversi da quelli ipotizzati. Sarà così pure nel caso in esame? Non vi resta che un modo per scoprirlo: cliccare sul tasto play del video!

Immagine | Screen shot da video carwow