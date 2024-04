Tesla ha svelato la sua ultima novità nel settore automotive: la Tesla Model 3 Performance, una versione aggiornata della sua celebre berlina elettrica, che ora si posiziona come il modello più potente mai prodotto dall’azienda. Con una potenza di picco di 460 cavalli, questa auto è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,1 secondi e può raggiungere una velocità massima di 262 km/h. La sua autonomia è impressionante, con 528 km certificati secondo il ciclo WLTP.

Disponibile per l’ordine con un prezzo di partenza di 55.990 euro, le prime consegne della Tesla Model 3 Performance sono previste per i mesi tra maggio e giugno. Recentemente, anche la versione base a trazione posteriore ha visto un calo di prezzo, ora disponibile a partire da 40.490 euro.

Tesla Model 3 Performance dentro e fuori

Esteticamente, la Model 3 Performance mantiene un profilo sobrio con alcuni aggiornamenti significativi. Il paraurti anteriore è stato ridisegnato per un aspetto più sportivo e include uno spoiler in fibra di carbonio e prese d’aria laterali che ottimizzano l’aerodinamica. Il retro dell’auto presenta un nuovo diffusore e uno spoiler in carbonio che migliora la stabilità a velocità elevate.

L’interno della vettura vanta novità come i sedili sportivi riscaldabili e ventilati, progettati per offrire un maggior sostegno. La plancia include finiture inedite in fibra di carbonio. A livello di accessori, sono inclusi di serie i nuovi cerchi Warp da 20 pollici in alluminio fucinato, abbinati a pneumatici Pirelli P Zero 4, specificatamente sviluppati per questo modello.

La Model 3 Performance supera il suo predecessore in termini di potenza e coppia, con miglioramenti significativi che aumentano rispettivamente del 22%, 32% e 16%. La distribuzione del peso e la trazione sono ottimizzate attraverso un controller di dinamica del veicolo che favorisce la trazione posteriore.

Maggiore dinamica

Un’altra novità è rappresentata dalle sospensioni adattive controllate dal software proprietario di Tesla, che permette aggiustamenti e miglioramenti tramite aggiornamenti over-the-air. Le sospensioni possono essere impostate su tre diverse configurazioni: Standard, Sport e Track, ognuna progettata per adattarsi a diverse esigenze di guida, dalla comodità quotidiana fino alle esigenze delle piste da corsa.

C’è la modalità Track

Infine, la modalità Track è stata aggiornata per offrire una gestione integrata delle sospensioni, del powertrain, del raffreddamento della batteria e della ripartizione della coppia, rendendo la Tesla Model 3 Performance un’auto ideale sia per l’uso quotidiano sia per l’alta performance su pista.