Brabus 900 Rocket R vs 900 Superblack GLS e G63: drag race stellare | Video

La più “fresca” drag race organizzata da quelli di carwow ha quasi il sapore di una resa dei conti epica, su base familiare. Protagoniste del confronto in accelerazione, sulla classica distanza del quarto di miglio, sono infatti l’incredibile Brabus 900 Rocket R, sfidata da una coppia di 900 Superblack, su base Mercedes-AMG GLS e Mercedes-AMG G63.

La prima delle tre, come avrete capito dalla semplice visione delle forme, discende dalla Porsche 911 Turbo S. Nella versione standard, l’auto sportiva della casa di Stoccarda è alimentata da un motore flat-six biturbo da 3.8 litri di cilindrata, che mette sul piatto 650 CV di potenza massima e 800 Nm di coppia.

Con la cura Brabus sono state eseguite diverse modifiche estetiche e meccaniche, comprensive dell’innesto di due turbine ad alte prestazioni. Con questa cura rinvigorente, le cifre sono cresciute a 900 CV e 1.000 Nm, su un peso di 1.640 kg. L’energia della Rocket R giunge al suolo, sulle quattro ruote motrici, col supporto di un cambio doppia frizione a 8 rapporti. Non ci vuole molto a intuire il tenore prestazionale del modello, la cui tiratura si ferma a 25 esemplari.

Sulla linea di partenza della drag race, accanto a questa (ex) Porsche 911 Turbo S, ci sono le Brabus 900 Superblack GLS e 900 Superblack G63. Come mettono in evidenza i colleghi di carwow, entrambe sono dotate, nella veste standard, di un motore biturbo V8 da 4 litri, ma il tuner tedesco l’ha portato a 4.5 litri di cilindrata. Poi ha impiantato due nuove turbine più prestazionali e corredato il tutto con altre modifiche alla meccanica, finalizzate alle performance.

Il risultato? Ben 900 CV di potenza e 1.250 Nm di coppia (limitata però a 1.050 Nm, per ragioni connesse all’affidabilità). Questa energia muove 2.800 kg sulla GLS e 2.700 kg sulla G63. Dalle cifre si capisce subito che una delle auto protagoniste della drag race non avrà rivali e si imporrà facilmente. Stiamo parlando di quella più bassa e leggera, dalle origini più sportive. Resta però aperto l’interrogativo sulle altre due. Quale di esse giungerà sulla piazza d’onore? Non vi resta che un modo per scoprirlo: cliccare sul tasto play del video. Buona visione!