Mercedes-AMG G63 P900 Limited Edition 50th UAE by Mansory

Il tuner tedesco Mansory ha svelato la sua nuova Mercedes-AMG G63 P900 Limited Edition 50th UAE. Come suggerisce il nome si tratta di un’edizione limitata della versione più performante della popolare 4×4 tedesca, progettata specificamente per gli Emirati Arabi Uniti (UAE).

Per i 50 anni degli Emirati Arabi

Per decreto dello sceicco Khalifa bin Zayed Al Nahyan, questa nazione celebra i 50 anni dalla sua fondazione, con festeggiamenti dal 6 aprile 2021 al 31 marzo 2022. Questo è il secondo modello Mansory per celebrare l’occasione; la prima è stata la Rolls-Royce Cullinan UAE Edition.

Carrozzeria stravagante

Vista dall’esterno, la Mansory AMG G63 P900 Limited Edition 50th U.A.E. Presenta una verniciatura bicolore viola sulla parte anteriore e nera sulla metà posteriore, abbinata a un body kit stravagante, ruote multirazze sovradimensionate e scarichi laterali, per non parlare di luci ausiliarie ad alta intensità nella parte anteriore e uno spoiler posteriore molto suggestivo.

Interni bicolore

In quello che sembra essere un tributo a una famosa squadra NBA come i Los Angeles Lakers, gli interni dell’AMG G63 P900 Limited Edition 50th U.A.E. sfoggiano anch’essi un tema bicolore. La tappezzeria è disponibile in giallo e viola, con i sedili in un colore unico. Ci sono anche diversi loghi degli Emirati Arabi Uniti all’interno che contraddistinguono questa edizione speciale.

Mansory non ha menzionato il prezzo di questo tuning, ma conoscendo l’azienda, non sarà certo economico.