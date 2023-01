Peugeot e-lion project: il futuro è elettrico

Una Casa automobilistica come Peugeot è consapevole che il mondo sta cambiando velocemente, e che bisogna adattarsi alla sua evoluzione. Per questo lancia l’e-lion project, che ha lo scopo di adeguare il processo di elettrificazione alla situazione attuale.

Peugeot e-lion project: 5 nuovi modelli entro il 2025

Peugeot si adegua alle necessità della società moderna proponendo una gamma di modelli sempre più aggiornata. Infatti, saranno ben 5 le vetture elettriche del brand che arriveranno entro il 2025. Queste saranno le varie E-308, E-308 SW, E-408, E-3008 ed E-5008. Le 308 e 308 SW a batteria potranno contare su un motore di ultima generazione da 156 CV per un’autonomia, in base al ciclo WLTP, di oltre 400 km, che promette un consumo medio di 12,7 kWh/100km. Anche questo aspetto fa parte della strategia con cui il Brand mira a raggiungere l’obiettivo di divenire carbon neutral nel 2038.

Peugeot: il cliente al centro della scena

Peugeot accentra con questo progetto l’attenzione sul cliente, il quale oltre a beneficiare di vetture più efficienti, ma sempre ben identificate dal design tipico. Lo stesso può aderire ad offerte innovative. Infatti, le formule come Easy to buy, Easy to charge, ed Easy to plan, consentono di avere un’offerta che annoveri tutti gli accessori, e persino la ricarica. L’istallazione di una wallbox, ed una card per le operazioni di ricarica esterne.

Oltre ad un’app per pianificare i viaggi preventivando le ricariche da effettuare lungo il percorso. Mentre Peugeot As You Go, per ora appannaggio dei clienti francesi, offre, attraverso un pagamento mensile di 150 euro, una E-208 con 500 km inclusi, ed un costo di 7 centesimi per ogni chilometro ulteriore. Con Peugeot Your Way, inoltre, in un unico pagamento mensile, senza vincoli, vengono racchiusi il noleggio dell’auto, i servizi di assistenza e manutenzione, l’assicurazione e la ricarica.

Economia circolare

Per Peugeot è importante applicare il concetto di economia circolare. Questa si ottiene realizzando veicoli che durano più a lungo, costruiti con maggiori percentuali di materiali riciclati. E’ un processo che passa anche per il ricondizionamento di auto e pezzi di ricambio, e tramite la conversione elettrica di vecchi modelli.