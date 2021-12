Peugeot 508: le indiscrezioni sul restyling di metà carriera

L’anno prossimo, in occasione del Salone di Parigi 2022 in programma nel mese di ottobre, la Peugeot 508 dovrebbe essere sottoposta al restyling di metà carriera. Esteticamente, sarà riconoscibile soprattutto per il rinnovato frontale, in linea con il design dei modelli 308 e 3008.

Con il nuovo logo nella grande calandra

Tra le novità stilistiche della nuova Peugeot 508 restyling figureranno anche il nuovo logo della Casa del Leone, la calandra di grandi dimensioni e i fari Matrix a led, più la plancia totalmente digitale con il sistema Peugeot i-Cockpit aggiornato e il display touchscreen centrale ampliato.

Sempre più ibrida Plug-In

La gamma della nuova Peugeot 508 restyling comprenderà le configurazioni a propulsione ibrida Plug-In Hybrid, ovvero le versioni Hybrid da 180 CV o 250 CV e Hybrid4 da 300 CV di potenza complessiva. Il top di gamma, invece, continuerà ad essere rappresentato dalla sportiva declinazione PSE che, come l’omonima concept car esposta al Salone di Parigi del 2018, potrebbe essere accreditata della potenza complessiva di 400 CV. Inoltre, adotterà anche la tecnologia Mild Hybrid da 48V per la motorizzazione a benzina 1.2 PureTech da 130 CV e 155 CV di potenza, nonché il cambio automatico e-DCT a doppia frizione. Infine, dovrebbero essere confermati anche il propulsore 1.6 PureTech a benzina da 225 CV e il motore diesel 1.5 BlueHDi da 130 CV di potenza.