Pagani Zonda con il volto di Lionel Messi fatta con 100 mila monete

Gli artisti riescono spesso a sorprendere, anche in ambito automobilistico. La prova giunge da una replica in scala reale della Pagani Zonda, realizzata con 100 mila monete dorate. L’autore ci ha messo 3 anni per giungere al risultato finale, ma l’eccellenza dell’opera ne ripaga in pieno gli sforzi. Committente è stato un collezionista di auto sportive, che si è voluto concedere questo capriccio. Ora può compiacersi di questa creazione unica, degna di stare nel suo garage di sogno, anche se inanimata.

Sul frontale dell’hypercar modenese così plasmata, diverse monete sono state dipinte in nero, per dare forma al volto di Lionel Messi, di cui l’acquirente è un grande ammiratore. L’installazione artistica è davvero incredibile. Guardandola sembra di essere al cospetto di una vera Pagani Zonda, vestita con tanti pesos metallici. Persino le ruote sono verosimili.

Questa creatura si è conquistata una grande dose di ammirazione durante l’Art Basel di Miami, dove ha fatto il suo debutto in pubblico. Si dice che l’opera d’arte di cui stiamo occupando pesi circa 1.250 kg, più o meno quanto l’auto cui si ispira. A darle forma ci ha pensato l’artista uruguaiano Joaquin Arbiza, per conto del collezionista d’auto Jorge Gomez.

Il frutto del lavoro è una replica stupefacente e a grandezza naturale della Pagani Zonda F, realizzata con pesos uruguaiani, alcuni dei quali piegati per imitare alcune curve del design del modello. Ogni singola parte della vettura è stata replicata in modo certosino, con più di 100 mila monete e mezzo milione di punti di saldatura. Sotto il cofano manca il motore V12 aspirato da 7.3 litri, ma riprodurlo e inserirlo nella tela grafica, rendendo fruibile la sua visione, sarebbe stato davvero troppo.

Fonte | Carscoops

Photo Credits: IBP Media