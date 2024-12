Rara Pagani Huayra BC Coupé “Pacchetto Tempesta” all’asta a Dubai

Una Pagani Huayra BC Coupé del 2017 viene proposta alla tentazione dei potenziali acquirenti, nell’asta odierna di Dubai, curata dagli specialisti di RM Sotheby’s. L’auto destinata a passare di mano è quella con telaio numero 76130. Si stima un valore di vendita superiore ai 4 milioni di euro.

Sotto il cofano posteriore esprime la sua grinta un V12 biturbo AMG da 6 litri. Questo, in condizioni ordinarie, metterebbe sul piatto 753 CV, ma qui la potenza è cresciuta a 827 CV, grazie all’aggiornamento che ha introdotto le specifiche del Pacchetto Tempesta.

Sul piano estetico, si nota subito la particolare scelta fatta dal committente per la sua carrozzeria, con fibra di carbonio nuda decorata da accenti arancioni. I materiali esotici fanno parte del corredo, in tutte le dimensioni dell’auto, che rappresenta uno straordinario esempio di abilità ingegneristica di Pagani.

La creatura in esame fa parte di una famiglia di soli 20 esemplari. Si pensa che sia l’undicesima della serie ad essere stata costruita. Dicevamo dell’aggiornamento alle specifiche esclusive del Pacchetto Tempesta: queste hanno aggiunto anche una veste aerodinamica ancora più raffinata, per elevare il tenore delle performance e delle doti dinamiche. Così viene liberato meglio il carattere puramente racing della vettura.

Nell’abitacolo, l’Alcantara nera si miscela con gli elementi in pelle di colore arancione, per una tela esclusiva. A completare il quadro ci pensano diversi componenti in materiali esotici. L’energia vulcanica liberata dal motore giunge al suolo, sulle ruote posteriori, tramite una trasmissione a sette velocità con comandi al volante. Incredibili le emozioni di guida regalate a chi sta a bordo.

La Pagani Huayra BC (con o senza Pacchetto Tempesta) è dedicata al collezionista di origini siciliane Benny Caiola, primo cliente della casa automobilistica di San Cesario sul Panaro. Molto raramente un esemplare della specie viene proposto in vendita, anche in virtù dei numeri produttivi ridotti. Ecco perché l’opportunità offerta da RM Sotheby’s all’asta di Dubai è imperdibile, per chi può permettersi lo shopping.

Fonte | RM Sotheby’s

Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s