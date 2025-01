Opel si conferma protagonista nel mondo automobilistico grazie all’incessante ricerca di innovazione tecnologica. Tra le sue soluzioni più avanzate spiccano i fari a matrice Intelli-Lux, disponibili su modelli come Corsa, Astra, Mokka, Combo e Grandland, che segnano un’evoluzione significativa nel campo della tecnologia illuminazione.

Opel e i fari Intelli-Lux HD

La versione Intelli-Lux HD, presente sul nuovo SUV Opel Grandland, porta questa tecnologia a un livello superiore con oltre 51.000 elementi LED (25.600 per lato). Questo sistema garantisce un’illuminazione ad alta risoluzione, migliorando la sicurezza stradale senza abbagliare gli altri automobilisti. Grazie a una telecamera integrata, il fascio luminoso si regola automaticamente in base alla presenza di veicoli, illuminando solo le aree necessarie e ottimizzando la visibilità.

La precisione di questi fari consente una distribuzione uniforme della luce, riducendo le zone d’ombra e offrendo una visibilità superiore anche in condizioni di maltempo o su strade tortuose. Studi dimostrano che i fari Intelli-Lux permettono di individuare oggetti fino a 40 metri prima rispetto ai tradizionali fari alogeni, regalando al conducente preziosi secondi per reagire.

Un lungo sentiero di innovazione

Il percorso di innovazione di Opel nell’illuminazione ha radici profonde. Nel 2003, il sistema AFL (Adaptive Forward Lighting) debuttò sulla concept car Signum, per poi essere integrato nell’Astra. Questo sistema introdusse funzionalità come l’illuminazione dinamica in curva e la luce autostradale. Con l’AFL+, lanciato nel 2009 sulla Insignia, Opel ha ulteriormente migliorato la visibilità adattiva, ottimizzandola in base a velocità e condizioni atmosferiche.

La storia di Opel è costellata di tappe memorabili: dai fari integrati nei parafanghi della Kapitän del 1938 ai fari a scomparsa della GT del 1968, fino ai fari Xenon della Omega del 1998. Con i fari Intelli-Lux, Opel ribadisce il suo ruolo di pioniere, rendendo la guida più sicura e confortevole per tutti i suoi clienti. Perché l’innovazione è sempre stato un punto di forze delle vetture del “Fulmine”.