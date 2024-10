Opel al Salone di Zurigo 2024: anteprima del nuovo Mokka e focus sull’elettrificazione

Opel si prepara a stupire al Salone dell’Auto di Zurigo 2024, presentando in anteprima mondiale il nuovo Opel Mokka, completamente elettrico e con tecnologie innovative. L’evento, che si terrà dal 6 al 10 novembre, vedrà Opel protagonista con un’offerta focalizzata sull’elettrificazione, presentando al pubblico svizzero il suo nuovo trio di SUV: Mokka, Frontera e Grandland, tutti disponibili con motorizzazioni elettrificate.

Il nuovo Mokka: audace design e infotainment di ultima generazione

Il nuovo Opel Mokka si presenta con un design rinnovato, ancora più audace e moderno, caratterizzato dal nuovo Opel Blitz e da dettagli stilistici distintivi. Ma le novità più importanti si trovano all’interno: l’abitacolo è stato ridisegnato, con un display digitale per il conducente da 10 pollici e uno schermo touch a colori di pari dimensioni, che offre un’esperienza utente intuitiva e personalizzabile. Il sistema di infotainment di nuova generazione include il riconoscimento vocale naturale e la possibilità di utilizzare ChatGPT per suggerimenti di destinazioni e percorsi personalizzati.

Grandland e Frontera: tecnologia e sostenibilità

Accanto al nuovo Mokka, Opel presenta a Zurigo anche il nuovo Grandland, modello di punta della gamma SUV, e il nuovo Frontera, SUV spazioso e accessibile, entrambi disponibili con motorizzazioni elettrificate.

Opel Grandland si distingue per le sue tecnologie innovative, tra cui il nuovo 3D Vizor e l’Intelli-HUD, un head-up display che proietta le informazioni di guida sul parabrezza. Gli interni offrono comfort e sicurezza grazie ai sedili ergonomici certificati AGR e alla funzione ergonomica brevettata Intelli-Seat. Opel Frontera, invece, si presenta come un SUV robusto e versatile, con un eccezionale rapporto qualità-prezzo, in grado di ospitare fino a sette persone.

Entrambi i modelli, così come il nuovo Mokka, sono stati progettati secondo la filosofia “Greenovation” di Opel, che prevede l’utilizzo di materiali riciclati e l’eliminazione di dettagli cromati all’esterno, a dimostrazione dell’impegno del brand per la sostenibilità.

Opel: punta di diamante nell’elettrificazione

Con la presentazione del nuovo Mokka e del suo trio di SUV elettrificati, Opel conferma il suo ruolo di pioniere nella mobilità elettrica, offrendo una gamma di modelli sempre più ampia e adatta alle esigenze di un pubblico eterogeneo. L’evento di Zurigo rappresenta un’importante occasione per il pubblico svizzero di scoprire da vicino le ultime novità del marchio tedesco e di toccare con mano il futuro della mobilità sostenibile.