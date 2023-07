Opel Grandland 2024: sarà questo il suo design? [RENDER]

Opel Grandland 2024 è la seconda generazione del SUV di Opel che dovrebbe debuttare nel corso del prossimo anno. C’è grande curiosità di sapere come cambierà questo modello quando finalmente sarà svelato. Ricordiamo che si tratta di una vettura molto importante per la casa tedesca e continuerà ad avere un ruolo centrale nei prossimi anni all’interno della gamma del brand tedesco di Stellantis.

Ecco come potrebbe apparire la futura Opel Grandland 2024

A proposito di Opel Grandland 2024 oggi vi mostriamo un render realizzato da Julien Jodry per il sito Auto moto che mostra quello che potrebbe essere l’aspetto di questo modello che nascerà su piattaforma STLA Medium e arriverà sul mercato anche in versione completamente elettrica con autonomia fino a 700 km. Il SUV di Opel modernizzerà il suo stile e le sue tecnologie, in particolare acquisendo varianti 100% elettriche. Questo modello sarà fortemente imparentato con la nuova Peugeot 3008. Di conseguenza quando questo modello verrà rivelato il 12 settembre, la sua scheda tecnica darà una panoramica di ciò di cui beneficerà il futuro Grandland, essendo questi due modelli molto simili e condividendo la stessa piattaforma.

Opel Grandland 2024 dovrebbe ispirarsi alle linee della concept car Opel Experimental che si mostrerà al Motor Show di Monaco a settembre. Al contrario, le sue dimensioni non cresceranno in modo esagerato per limitare il suo aumento di peso, quindi la lunghezza totale prevista sarà di circa 4,50 m. Oltre al modello completamente elettrico Grandland offrirà motori ibridi entry-level a 48 V e ci sarà anche una versione PHEV.