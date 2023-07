Opel Experimental: prima immagine della innovativa concept [TEASER]

Opel nelle scorse ore con un comunicato ufficiale ha rivelato il nome della sua nuova concept car: Opel Experimental. Il nuovo prototipo del produttore teutonico dovrebbe essere svelato all’IAA Mobility di Monaco, evento che si terrà in Germania dal 5 settembre 2023 fino al 10 settembre 2023. Questa auto rappresenta una specie di fase successiva della filosofia di design Bold and Pure che è stata mostrata per la prima volta nella GT X Experimental originale. La nuova concept car del marchio di Russelsheim rafforza la presenza dinamica del marchio all’interno del Gruppo Stellantis, dando nuova vita ai pilastri del brand.

Prima immagine teaser per Opel Experimental: nuova concept car innovativa del brand di Stellantis

al di là di cioò, segnaliamo anche che Opel Experimental sarà la prima auto targata Opel a disporre della nuova Opel “Blitz”. Il nuovo logo affilato e sicuro è posizionato in modo prominente al centro della bussola Opel, che costituisce la spina dorsale degli elementi di design anteriori, posteriori e interni di Opel. Il nuovo prototipo continua la lunga e fortunata tradizione dei prototipi “made in Rüsselsheim“, una tradizione iniziata nel 1965 quando Opel presentò la leggendaria Experimental GT.

Una singola foto teaser che accompagna il comunicato di Opel mostra la scritta “Experimental” illuminata che sembra essere posizionata sui longheroni laterali pronunciati sopra una gonna in fibra di carbonio. Al momento la casa automobilistica non ha detto molto a proposito dei dettagli sullo stile del corpo o sul tipo di propulsore del concept. Tuttavia, la scritta “Greenovation” sulla carrozzeria suggerisce un carattere ecologico che potrebbe essere supportato da basi completamente elettriche di provenienza Stellantis.