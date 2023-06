Opel: Xavier Chéreau riconfermato presidente del Consiglio di Sorveglianza

Opel ha riconfermato Xavier Chéreau, Chief Human Resources e Transformation Officer di Stellantis, come presidente del Consiglio di Sorveglianza di Opel Automobile GmbH. Chéreau continuerà a detenere la presidenza per i prossimi cinque anni, riprendendo le redini lasciate da Carlos Tavares – CEO di Stellantis – nel dicembre del 2019.

Chéreau, un veterano del settore automobilistico con una grande passione per le risorse umane, si è unito al Consiglio di Amministrazione nel 2017 e, da allora, ha dimostrato una dedizione incondizionata all’evoluzione e al successo della casa automobilistica tedesca.

“Nel ringraziare i membri del Consiglio di Sorveglianza di Opel Automobile GmbH per la loro fiducia, mi sento onorato di essere stato rieletto come Presidente del Consiglio. Assumo questo incarico con un profondo senso di responsabilità e con entusiasmo per lavorare insieme a tutti i membri del Consiglio verso un futuro sostenibile per Opel. Il benessere dei nostri dipendenti sarà sempre al centro della nostra missione, in particolare nel nostro percorso comune verso l’elettrificazione”, ha dichiarato Xavier Chéreau.

È stato riconfermato anche il ruolo di Uwe Baum

Le notizie della sua rielezione sono arrivate insieme alla riconferma di Uwe Baum, presidente del Comitato Aziendale, nel suo ruolo di vicepresidente del Consiglio di Sorveglianza.

Baum, con la sua ferma convinzione nell’importanza del dialogo costruttivo e della collaborazione, ha detto: “Guardo con ottimismo alla futura collaborazione con i rappresentanti dei soci in questo organismo. I rappresentanti dei lavoratori eletti dai dipendenti e i rappresentanti sindacali sono molto consapevoli della loro responsabilità e agiranno per il bene di Opel Automobile GmbH e dei suoi dipendenti, rappresentando gli interessi a tutti i livelli”.

Con leader esperti alla guida, l’orizzonte di Opel sembra luminoso e promettente. La loro visione e dedizione alla causa della sostenibilità e dell’elettrificazione, insieme al benessere dei dipendenti, sono gli elementi chiave per un futuro prospero.