Nuova Opel Manta: sarà questo il suo design? [RENDER]

Nuova Opel Manta è una delle auto che in futuro vederemo arricchire la gamma della casa automobilistica tedesca che dopo la fusione di Fiat Chrysler con PSA adesso fa parte del gruppo Stellantis. A proposito di questo modello se ne parla già da un po’ di tempo ma nelle ultime ore sono arrivate nuove conferme dal numero uno di Opel, l’amministratore delegato Florian Huettl il quale ha confermato l’arrivo di questo modello nei prossimi anni.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Opel Manta

Il CEO di Opel ha pure aggiunto che la nuova Opel Manta che dovrebbe arrivare intorno al 2025 non srà un’erede di Opel Insignia come si era pensato fino a qualche tempo fa ma un modello aggiuntivo che arricchirà ulteriormente la gamma del marchio di Stellantis che in futuro avrà a disposizione anche una nuova Insignia oltre che la Manta.

Tornando alla nuova Opel Manta l’auto dovrebbe tornare nelle vesti di SUV coupé elettrico su piattaforma STLA Medium con autonomia fino a 650 km e una lunghezza intorno ai 4,7 m. L’auto potrebbe essere una delle 4 auto elettriche che saranno prodotte a Melfi in Italia insieme alla nuova Lancia Gamma ma in proposito si attendono ancora conferme ufficiali da parte del gruppo Stellantis. Qui vi mostriamo uno dei più recenti render di questa auto realizzato dal designer Larson per il sito Auto Bild che ipotizza le linee di questo atteso modello destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori.