Opel Insignia: nuove indiscrezioni sulla terza generazione

Nel corso del 2024 debutterà la nuova generazione della Opel Insignia, nota anche come Insignia C. Tra le novità figurerà anche la configurazione Plug-In Hybrid a propulsione ibrida, disponibile nelle declinazioni Hybrid da 225 CV ed Hybrid4 da 360 CV di potenza complessiva, entrambe da 70 km di autonomia massima nella modalità di guida elettrica.

Anche la Insignia-e elettrica

Grazie alla nuova piattaforma modulare STLA Large, la prossima Opel Insignia sarà proposta anche con la propulsione elettrica. Commercializzata con la specifica denominazione Insignia-e, la relativa gamma dovrebbe comprendere le versioni da 143 CV e 340 CV di potenza. Inoltre, sarà dotata del pacco delle batterie da 60 kWh per 400 km di autonomia massima o 100 kWh per 800 km di autonomia massima. Per il resto, saranno confermate le motorizzazioni a benzina 1.2 Turbo da 130 CV e 1.6 Turbo da 180 CV, più l’unità diesel 1.5 Turbo D da 130 CV di potenza, tutte abbinate alla tecnologia Mild Hybrid da 48V.

Berlina, station wagon o crossover?

Stando a quanto riportato da Auto Bild, la terza generazione della Opel Insignia continuerà ad essere proposta nelle varianti berlina Grand Sport e station wagon Sports Tourer. Tuttavia, secondo Auto Express, la nuova ammiraglia della Casa del Fulmine potrebbe essere prodotta nell’inedita carrozzeria crossover, in linea con lo stile della Citroen C5X.