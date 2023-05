Opel, Florian Huettl: ‘Rendiamo la mobilità elettrica una realtà tangibile per tutti’

Opel ha confermato che sarà presente al Salone di Monaco 2023 (IAA Mobility), che si svolgerà dal 5 al 10 settembre. La casa automobilistica di Stellantis sfrutterà quest’occasione per presentare tre anteprime mondiali nel cuore della metropoli tedesca. Nel corso di questo annuncio è intervenuto anche Florian Huettl, CEO di Opel.

“La maggior parte di nostri modelli già oggi è elettrificata. Allo stesso tempo, con le nostre vetture plug-in hybrid del nuovo marchio Opel GSe, stiamo dimostrando come il piacere di guida altamente dinamico possa andare di pari passo con la responsabilità. Tutto questo è solo l’inizio del nostro percorso per diventare un marchio completamente elettrico in Europa a partire dal 2028. Allo IAA Mobility di Monaco indicheremo quale sarà il futuro di Opel e, soprattutto, mostreremo come il marchio stia rendendo la mobilità elettrica una realtà tangibile per tutti e ancora più adatta all’uso quotidiano”, ha dichiarato il dirigente.

Sarà presentato anche un nuovo modello al momento misterioso

Tutti gli interessati e curiosi potranno scoprire da vicino le anteprime mondiali del brand in Ludwigstrasse, vicino a Odeonsplatz. All’IAA Mobility 2023 sarà possibile ammirare la nuova Opel Astra Sports Tourer Electric, che farà il suo debutto in pubblico. Ci sarà anche la nuova Corsa Electric, che offre maggiore potenza e autonomia con una singola ricarica. La terza anteprima mondiale del marchio al Salone di Monaco 2023 però rimane al momento una sorpresa.