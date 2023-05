Nuova Opel Corsa: la best-seller si aggiorna con tante novità [FOTO]

Opel ha presentato ufficialmente il nuovo restyling della sua best-seller Opel Corsa, che porta con sé un design più audace ed emozionante, oltre ad essere più intuitiva e a proporre motori 100% elettrici e ibridi completamente nuovi.

I designer della casa automobilistica tedesca hanno reso la vettura ancora più moderna ed elegante. Il nuovo Opel Vizor frontale nero integra perfettamente la calandra, i fari a LED e il Blitz centrale in un unico elemento.

Tante novità estetiche

In base all’allestimento scelto, il logo del brand sulla parte anteriore e su quella posteriore è disponibile in un’accattivante finitura nera o in argento satinato opaco. Troviamo anche delle prese d’aria ottiche nella zona inferiore del paraurti frontale che sono più grandi ed evidenti rispetto a prima.

Lateralmente, la nuova Corsa vanta un montante C tagliato che sembra permettere al tetto di fluttuare sopra il veicolo. A seconda della versione scelta, il tetto può essere dipinto in nero.

Anche la parte posteriore è stata modificata. La scritta Corsa è presente al centro del portellone. Nel complesso, l’Opel Corsa restyling è disponibile anche nella nuova colorazione Grafik Grey.

Ecco come si presenta l’abitacolo

Per quanto riguarda l’abitacolo, il nuovo facelift della famosa compatta del marchio di Stellantis offre un’atmosfera moderna e piacevole. Nuovi sono i tessuti per i sedili, così come la leva del cambio e il design del volante, che contribuiscono a creare un senso di modernità.

Come optional, è disponibile una plancia completamente digitale con un nuovo sistema di infotainment, dotato della piattaforma Snapdragon Cockpit di Qualcomm. Quest’ultima propone funzionalità grafiche, multimediali, di visione computerizzata e intelligenza artificiale potenziate.

Proprio come visto con l’ultima generazione dell’Astra, Opel ha applicato il principio “Detox to the max”. Il sistema di navigazione propone servizi connessi, riconoscimento vocale naturale tramite Hey Opel e aggiornamenti software via OTA.

Troviamo poi un display touch centrale a colori da 10 pollici e un quadro strumenti con display dedicato al conducente. Per la prima volta, è possibile collegare il proprio smartphone al veicolo utilizzando Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless.

Oltre ai fari Intelli-Lux LED a matrice, adattivi e anabbaglianti, la nuova Opel Corsa offre diversi sistemi di assistenza avanzati che rendono la guida e le manovre più rilassanti. Esempi sono la nuova retrocamera ad alta risoluzione, il cruise control adattivo, il limitatore di velocità, il sistema di protezione delle fiancate Flank Guard e l’avviso di collisione anteriore con frenata automatica di emergenza e rilevamento dei pedoni.

La Corsa Electric adesso viene proposta in due versioni

È stata aggiornata anche l’Opel Corsa Electric, che adesso propone due tipi di motori: uno da 136 CV e autonomia fino a 357 km con una singola ricarica e uno da 156 CV con autonomia di 402 km.

In entrambi i casi abbiamo una coppia massima di 260 Nm immediatamente disponibile. Utilizzando la ricarica rapida da 100 kW, la Corsa Electric passa dal 20% all’80% in soli 30 minuti.

Infine, il nuovo restyling dell’Opel Corsa porta al debutto un sistema mild hybrid a 48V disponibile per i motori da 100 e 136 CV attraverso un nuovo cambio automatico a doppia frizione.