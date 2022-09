Opel Corsa 40 Anniversary, edizione limitata disponibile on-line

La Casa del Fulmine festeggia i 40 anni di onorata carriera di uno dei suoi modelli di maggiore successo, ovvero la “sempre verde” Opel Corsa. Questo importante anniversario viene celebrato dal Costruttore tedesco con il lancio in una speciale edizione limitata battezzata Opel Corsa 40 Anniversary.

Opel Corsa 40 Anniversary: unica nel suo genere

Sono numerose le peculiarità che distinguono questo particolare modello, a partire dal suo equipaggiamento top di gamma, passando dalla sua estetica che strizza l’occhio alla prima generazione della Corsa, lanciata nell’ormai lontano 1982. Disponibile sia in versione 100% elettrica che con un efficiente propulsore termico, la “40 Anniversary” si fa apprezzare anche per la futuristica modalità di vendita, infatti la vettura può essere acquistata esclusivamente on-line, tramite un semplice click del mouse.

Richiami retrò

L’Opel Corsa 40 Anniversary sfoggia un’esclusiva livrea esterna “Rekord Red” che richiama il colore rosso utilizzato sulla Opel Corsa A originale. Spicca inoltre il contrasto con il tetto e altri dettagli in nero. Completano l’effetto scenico i cerchi in lega leggera da 17 pollici color nero lucido con inserti grigio opaco che regalano un tocco sportivo alla vettura. All’interno troviamo numerosi richiami alla lunga storia della Corsa, a paritre dalla interpretazione della finitura originale dei sedili in tartan. Non manca inoltre il badge numerato della serie speciale. La ricca dotazione prevede invece la Radio Multimedia (compatibile con Apple CarPlay e Android Auto) e i proiettori LED e i sistemi di assistenza alla guida, tra cui spicca l’allerta incidente con frenata automatica di emergenza e rilevamento pedoni.

Ciro Papa, responsabile Marketing di Opel Italia, ha dichiarato:

Un’automobile straordinaria merita un metodo di vendita innovativo. Per questo motivo offriamo ‘Opel Corsa 40 Anniversary’ esclusivamente online. In questo modo per i nostri clienti diventa ancora più semplice assicurarsi il veicolo del giubileo. Basta cliccare il tasto comodamente seduti sul proprio divano, scegliere il concessionario dove riceverla, attendere che l’auto venga consegnata e poi godersela.

Edizione limitata

Come accennato in precedenza, questa speciale versione sarà prodotta in una tiratura limitata di appena 1.982 unità che verranno distribuite in tutta Europa. Gli ordini per la versione elettrica da 136 CV verranno aperti il 14 settembre e solo chi sarà svelto con il mouse riuscirà aggiudicarsi uno degli esemplari disponibili nel Vecchio Continente.