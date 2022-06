La piccola utilitaria del marchio tedesco del Fulmine, ora appartenente al gigante Stellantis nato dalla fusione tra FCA e PSA, compie quest’anno il suo 40esimo compleanno. La piccola Opel Corsa, presentata per la prima volta nel 1982, entrò prepotentemente e con grande successo nel segmento B basando le fondamenta per una storia che continua ancora oggi.

14 milioni di unità

In 40 anni di Opel Corsa sono state prodotte più di 14 milioni di unità della gamma e ora l’utilitaria è arrivata alla sua sesta generazione che comprende anche una variante elettrica al 100% con 136 CV di potenza e fino a 330 km di autonomia con una sola ricarica. Per celebrarla il brand propone una linea di Calzini

40 anni di Opel Corsa, un gadget fashion per celebrarla

Quando la prima generazione di Opel Corsa arrivò sul mercato si fece notare per il suo look spigoloso e per sul suo abitacolo dallo stile elegante. Un particolare rimasto ben impresso nel DNA della Opel Corsa era la finitura tartan dei sedili che oggi torna in modo molto speciale.

Delle calze per celebrare l’anniversario

Infatti, gli appassionati di moda, e di Opel, potranno presto mostrare la loro passione per questo motivo senza tempo grazie a una limited edition di calze in tartan che sarà presto disponibile presso l’Opel Lifestyle Shop, il negozio online dedicato alla vendita di accessori del marchio. La confezione, disegnata specificamente per l’anniversario, contiene quattro paia di calze, comode e colorate. E il motivo ricorda proprio la finitura dell’originale Opel Corsa A, abbinato a un’altra fantasia dallo stile più moderno.

Ma non finisce qui, visto che Opel ha annunciato anche che i Clienti e i fan del marchio potranno attendersi ulteriori sorprese legate ai festeggiamenti del 160° anniversario Opel e dei 40 anni della Opel Corsa. Insomma, nuovi gadget e optional speciali in arrivo…