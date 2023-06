Opel, Federico Scopelliti: ‘Vogliamo rendere la mobilità elettrica accessibile a tutti’

Opel continua a scalare la classifica dei veicoli elettrici in Italia grazie alla sua gamma di modelli a zero emissioni. Ad esempio, il brand tedesco ha terminato il mese di maggio con una quota di mercato del 10,6% tra le auto e i veicoli commerciali full electric.

In questo modo, la casa automobilistica di Stellantis ha conquistato la seconda posizione in questo mercato, appena dietro Tesla. Nel corso dell’annuncio di questi importanti risultati, è intervenuto anche Federico Scopelliti, direttore di Opel Italia.

“In Opel contribuiamo in modo concreto alla decarbonizzazione della mobilità in Italia grazie agli ottimi risultati di vendita dei nostri modelli elettrici, vetture e veicoli commerciali. In questo modo teniamo fede al nostro impegno di democratizzare le tecnologie, in particolare la mobilità elettrica, rendendole accessibili al grande pubblico”, ha dichiarato il dirigente.

Grandi risultati anche nel mercato degli eLCV

La leadership di Opel nel mercato EV è stata raggiunta anche dall’inizio dell’anno con una quota del 5,8%, anch’essa in forte crescita rispetto allo stesso periodo del 2022. Oltre alle auto elettriche, lo storico marchio tedesco ha dimostrato di essere all’avanguardia pure nel segmento dei veicoli commerciali elettrici. A maggio 2023, infatti, l’azienda si è posizionata al primo posto con oltre un terzo delle vendite complessive (33,7%) e una market share sul totale annuo del 24,1%.

Tali ottimi risultati sono stati tratti dalle performance di vendita della Opel Corsa-e, che si è collocata prima tra le utilitarie full electric a maggio e terza nel mercato complessivo.