Nuova Peugeot 3008 2024: il SUV del Leone si fa coupé e si elettrifica [RENDER]

La Peugeot 3008 è pronta a cambiare pelle per la sua terza generazione, che sarà presentata nel 2023 e andrà in vendita nel 2024. Il SUV medio della casa francese si trasformerà in un SUV coupé, con una linea più sportiva e dinamica, ispirata alla concept Instinct del 2017 e al recente prototipo Inception. Ma non solo: la nuova Peugeot 3008 2024 sarà anche la prima auto di Stellantis a utilizzare la piattaforma STLA Medium, che le consentirà di offrire diverse soluzioni di elettrificazione, tra cui una versione completamente elettrica denominata Peugeot e-3008.

Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova Peugeot 3008

La nuova Peugeot 3008 2024 avrà un design più elegante e premium rispetto al modello attuale, con un frontale imponente e affilato, caratterizzato da una calandra esagonale e da dei fari a led con una firma luminosa a tre artigli. La fiancata sarà più slanciata e muscolosa, con dei passaruota pronunciati e delle maniglie a scomparsa. La parte posteriore sarà quella che cambierà di più, con un portellone molto inclinato, un lunotto appuntito e dei montanti posteriori molto spioventi. I fanali posteriori saranno collegati da una striscia luminosa che attraverserà il portellone, riprendendo il motivo del prototipo Inception.

L’abitacolo della nuova Peugeot 3008 2024 sarà completamente rinnovato, con un cruscotto che integrerà gli schermi di strumentazione e infotainment in un’unica struttura. La plancia sarà più orizzontale e minimalista, ma manterrà i caratteristici toggle switch a pianoforte per i comandi principali. Il tunnel centrale avrà un piccolo selettore di marcia al posto della leva del cambio automatico, mentre i materiali saranno di qualità superiore. Non mancheranno le dotazioni tecnologiche e di sicurezza, come il sistema multimediale connesso, il quadro strumenti 3D, il sistema di guida semi-autonoma e i vari assistenti alla guida.

La nuova Peugeot 3008 2024 sarà costruita sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis, che le consentirà di offrire diverse motorizzazioni elettrificate. Oltre alle versioni mild hybrid da 136 CV e plug-in hybrid da 200 CV, entrambe con un motore 1.2 o 1.6 turbo benzina abbinato a un cambio a doppia frizione di Punch Powertrain, ci sarà anche una variante completamente elettrica denominata Peugeot e-3008. Questa avrà una batteria da almeno 60 kWh e un motore da almeno 150 kW (204 CV), con un’autonomia stimata di circa 500 km. La versione top di gamma potrebbe avere una batteria da 100 kWh e due motori per una potenza complessiva di oltre 300 CV e una trazione integrale.

La nuova Peugeot 3008 2024 si candida a essere uno dei SUV più interessanti del prossimo anno, grazie al suo design elegante e premium, alla sua gamma di motorizzazioni elettrificate e al suo abitacolo tecnologico e confortevole. Il prezzo dovrebbe partire da circa 30 mila euro per la versione base a benzina e arrivare a oltre 50 mila euro per la versione elettrica top di gamma.