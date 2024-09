Opel Corsa Rally Electric “Gamescom”: il vistoso “fulmine” da gara

L’Opel Corsa Rally Electric guadagna un look “Gamescon“, per celebrare la partecipazione alla nota fiera di videogiochi che si svolge ogni anno nella città tedesca di Colonia. In questa veste è stata in mostra nei suoi stand, suscitando l’interesse del pubblico.

A distinguerla visivamente dalle sorelle ci pensa la vistosa livrea. Nell’allestimento in esame, la carrozzeria guadagna una combinazione di colori che miscela il giallo, il nero e il bianco, in un mix frutto dell’estro dei creativi di #blackfishdesign.

I cerchi e le pinze dei freni in giallo brillante aggiungono ulteriori note di vivacità alla tela espressiva, contribuendo a suscitare il classico effetto “wow” nei giovani. Si può parlare di un look “elettrizzante”, che determina un carattere da show car, anche se qui non si è al cospetto di un’auto da salone.

La Opel Corsa Rally Electric, infatti, è la protagonista dell’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe”, primo campionato rally monomarca elettrico al mondo, giunto ormai alla quarta stagione. L’esemplare messo in mostra alla Gamescom di Colonia ha riportato i riflettori sulla serie, nella quale la casa di Rüsselsheim crede.

Secondo gli uomini del “Blitz”, questa vettura da corsa “alla spina” coniuga la zero emissioni locali con il carattere dello spettacolo nelle prove speciali. Nella versione “Gamescom Special Edition”, la Opel Corsa Rally Electric lega un aspetto vigoroso a una tecnologia di produzione all’avanguardia e a componenti di alto livello ingegneristico, messi al servizio dell’attività sportiva, per ritagliarsi il suo spazio nell’universo dorato del motorsport.