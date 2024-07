Opel Frontera, il SUV tedesco parte da 20.000 euro (con incentivi)

Opel ha aperto agli ordini e ha svelato i prezzi e le offerte di lancio per il nuovo Opel Frontera, SUV compatto ma adatto alle famiglie. Gli automobilisti possono scegliere la versione a cinque posti a partire da 29.900 euro di listino (tutti i prezzi chiavi in mano in Italia IPT esclusa), che grazie agli incentivi statali e a quelli di Opel, durante la fase di lancio e per ordini entro il 31 luglio, scende a 27.400 Euro, mentre il nuovo Frontera Hybrid è disponibile a listino a partire da 24.500 euro, con costo che scende a 20.000 Euro (con incentivi statali e Opel e per ordini entro il 31 luglio).

Stile e comfort di Opel Frontera

Il nuovo Opel Frontera offre la possibilità di scegliere tra cinque e sette posti. I due posti aggiuntivi per l’ibrido costano solo 900 euro in più. Stilisticamente, invece, il SUV tedesco porta in dote il nuovo Opel Blitz al centro del frontale contraddistinto dall’Opel Vizor. I passaruota e le soglie prominenti e il design del montante C sottolineano il carattere robusto di un veicolo versatile. All’interno, la musica non cambia ma si respira una grande modernità grazie ai due schermi da 10 pollici.

Il comfort, comunque, è uno dei tratti principali di questa nuova vettura. Nella parte anteriore, il guidatore e il passeggero davanti possono adagiarsi sul nuovo Intelli-Seat brevettato con una fessura al centro che allevia la pressione sul coccige, mentre il vano posteriore ha una capacità di 460 litri, che diventano 1.594 con i sedili abbattuti. Un’ulteriore versatilità è fornita dalla ripartizione 60:40 del divanetto posteriore, mentre un secondo piano di carico è di serie.

Le motorizzazioni: ibrido ed elettrico

Opel Frontera è disponibile sia in versione ibrida con tecnologia a 48 volt che in versione 100% elettrica. Con un prezzo di listino a partire da 24.500 euro, la Frontera Hybrid sfoggia un motore turbo benzina da 1,2 litri da 74 kW (100 CV) che funziona in combinata con un motore elettrico da 21 kW (28 CV) e un cambio elettrificato a doppia frizione a sei rapporti. Inoltre, Opel Frontera Hybrid è disponibile anche con un motore 1.2 turbo da 100 kW (136 CV) a prezzi di listino a partire da 26.000 euro. Grazie agli incentivi statali presenti in Italia e agli incentivi Opel, che il costruttore tedesco offre durante la fase di lancio (fino al 31 luglio), si può acquistare Opel Frontera Hybrid a partire da 20.000 Euro.

Coloro che desiderano viaggiare a zero emissioni possono ordinare Opel Frontera Electric a batteria con un’autonomia fino a 305 chilometri (secondo WLTP) per 29.900 euro di listino, 27.400 Euro con incentivi se ordinato entro il 31 luglio. In versione “Long Range”, il nuovo Opel Frontera Electric sarà in grado di percorrere fino a circa 400 chilometri (WLTP) con una carica della batteria.