Opel Frontera sarà il nome del nuovo SUV di Opel che debutterà nel 2024

Opel ha comunicato nelle scorse ore l’imminente ritorno del nome Opel Frontera su un nuovo SUV, che debutterà entro la fine dell’anno e sarà commercializzato come veicolo elettrico a batteria. L’ultima volta che Opel ha utilizzato questo nome è stato tra il 1991 e il 1998 per un SUV basato su un famoso modello di Isuzu. Dopo la conclusione della produzione della prima generazione, Opel ha introdotto il modello di seconda generazione, noto come Frontera B, che è stato in produzione fino al 2004. Il prossimo modello di terza generazione promette un design significativamente diverso rispetto ai suoi predecessori e si prevede che funga da sostituto per l’uscente Opel Crossland.

Nuova Opel Frontera: il suo ritorno è stato ufficialmente confermato dalla casa tedesca

Il CEO Florian Huettl ha spiegato la scelta di Opel di riportare in vita il nome del modello proveniente dall’era GM: “Il nome ‘ Opel Frontera’ si presta in modo ideale al nostro nuovo e avvincente SUV. Incarnerà un carattere sicuro che sarà posizionato strategicamente nel cuore del mercato.” Non sono stati divulgati molti dettagli sulla nuova Frontera al momento. Tuttavia, spaziosità e versatilità saranno due caratteristiche distintive di questo nuovo modello, unite al suo propulsore completamente elettrico. Quest’ultimo rappresenterà un elemento chiave nel progresso della transizione di Opel verso una gamma totalmente a zero emissioni.

Nuova Opel Frontera dunque si prepara a fare il suo ritorno sul mercato al posto di Crossland rappresentando insieme alla nuova Opel Grandland una delle principali novità per la casa automobilistica tedesca di Stellantis in questo 2024. Vedremo dunque quali altre novità emergeranno nelle prossime settimane a proposito di questo atteso modello.