Nuova Opel Crossland: ecco come cambierà il suo design [RENDER]

Nuova Opel Crossland sta per arrivare. Il debutto della futura generazione del celebre modello dovrebbe avvenire nel corso dei primi mesi del prossimo anno. Nel frattempo continuano gli avvistamenti del prototipo camuffato che nei giorni scorsi è stato immortalato in diverse occasioni rivelando alcune novità interessanti relative al suo design. Da queste immagini è apparso subito evidente che la prossima generazione del SUV non assomiglierà per niente alla Opel Crossland attuale.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Opel Crossland il cui debutto è previsto nel 2024

La nuova Opel Crossland avrà infatti un design più squadrato e più simile a quello di un vero e proprio SUV piuttosto che ad una berlina rialzata. La nuova vettura di Opel presenterà un design del frontale verticale, che abbina il motivo dei fari della nuova Opel Astra a un paraurti unico e altri tocchi specifici. Si prevede che le nuove proporzioni avranno un effetto positivo anche in termini di spaziosità, con l’altezza disponibile in aumento in modo significativo grazie al layout più efficiente, mentre anche lo spazio del bagagliaio dovrebbe essere aumentato, migliorando il profilo di praticità del modello. Naturalmente, la nuova Crossland beneficerà anche degli ultimi sviluppi digitali apportati da Opel a livello di equipaggiamento, ricevendo un grande schermo per l’infotainment combinato con un quadro strumenti digitale negli standard Astra.

Sulla base di questo emerso fino ad oggi a proposito di questa futura Opel, il famoso designer e creatore digitale Avarvarii ha realizzato un render che ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto definitivo di questo veicolo evidenziando i notevoli cambiamenti estetici rispetto al modello attuale.