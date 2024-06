Opel: 60 anni per il Design Studio aziendale, primo in Europa

Opel produce automobili da 125 anni. L’importante traguardo anagrafico è stato raggiunto in questo 2024, che segna pure il 60° anniversario della nascita del centro stile interno, fucina di creatività per la casa tedesca. Fra le sue mura hanno preso forma concept car visionarie come la Experimental GT del 1965 e la Experimental 2023, insieme a tantissime auto di serie, che hanno segnato la storia del marchio.

L’Opel Design Studio di Rüsselsheim fu inaugurato nel 1964. Alcuni fortunati ebbero modo di visitarlo in occasione del vernissage. Poi le sue porte si chiusero al pubblico, rendendolo inaccessibile come Fort Knox. Qui ha preso forma la filosofia stilistica della casa del “Blitz”, dettando l’agenda dell’evoluzione visiva dei modelli a sua firma.

Sessant’anni fa, il suo arrivo fu una grande novità. Stiamo parlando, infatti, del primo centro stile automobilistico di questo genere in Europa. Fino ad allora, la maggior parte dei costruttori del Vecchio Continente si rivolgevano spesso a specialisti esterni per lo sviluppo di nuove concept car. L’Opel Design Studio è un punto di orgoglio aziendale.

“Da 6 decenni i nostri designer danno vita ai sogni automobilistici e li rendono reali per un vasto pubblico” (Mark Adams, Vice President Design di Opel/Vauxhall).

L’inaugurazione di questa struttura creativa, nell’edificio N10, avvenne come dicevamo nel 1964, anno dei Giochi Olimpici del Giappone. Il complesso edilizio aveva un aspetto futuristico. Le forme, i colori e le funzioni delle vetture del marchio, da quell’anno, sono state sviluppate e decise qui. Nel centro stile di Rüsselsheim c’è anche un reparto Interior Design, dove si scelgono le forme dell’abitacolo e i materiali. Importante il ruolo svolto dal reparto carrozzeria, il principale della famiglia, per dare una specifica identità creativa a ciascun modello del presente. Lo sguardo verso il futuro giunge, invece, dal reparto Advanced Design, che esplora sentieri nuovi per l’avvenire.