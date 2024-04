Škoda Vision Gran Turismo: le immagini della concept car per PlayStation

Alcuni giorni fa vi avevamo detto qualcosa sulla Škoda Vision Gran Turismo, con un po’ di anticipo sulla world première. Ora il modello, destinato ai videogame, è stato svelato nelle forme e nei dettagli. Si tratta di una monoposto elettrica destinata esclusivamente al gioco Gran Turismo 7, per PlayStation. Questo prodotto virtuale non dovrebbe prendere forma nel mondo reale, neppure in esemplare unico e statico, come successo per l’analoga creatura di Ferrari.

Stile avveniristico ma con richiami al passato

La casa di Mladá Boleslav punta ad intercettare le nuove generazioni, aggrappandosi agli svaghi moderni e al patrimonio aziendale maturato negli sport motoristici. La Škoda Vision Gran Turismo è una concept car molto scenografica. Il suo aspetto è forte e deciso. Nette le linee che definiscono la carrozzeria scoperta del modello. Pur essendo orientata al futuro, nei tratti si coglie qualche connessione visiva con la 1100 OHC Spider del 1957, nata per la 24 Ore di Le Mans, di cui è una sorta di proiezione futuristica. A dominare la scena ci pensa il nuovo linguaggio di design Modern Solid.

Concept Škoda potente e deportante

Per la spinta (virtuale) è stato scelto un powertrain composto da quattro motori elettrici, in grado di sviluppare una potenza complessiva di 800 kW e una coppia di 1.020 Nm. Questa energia giunge al suolo con il supporto della trazione integrale, che aumenta il grip e quindi la capacità di controllo in fase di erogazione. Straordinarie le perfomance simulate, grazie anche all’aerodinamica attiva, che garantisce la giusta deportanza in tutte le condizioni di pista. Ne fa tesoro anche il vistoso alettone posteriore sdoppiato.

Doti corsaiole per il debutto nei videogame

Con la Škoda Vision Gran Turismo, la casa ceca entra per la prima volta nel popolare simulatore di corse Gran Turismo 7 per PlayStation 4 e 5. Progettata per avere un handling fuori dal comune, questa creatura si giova di un peso contenuto: solo 1300 chilogrammi. Le sospensioni sono di tipo pushrod a bracci indipendenti e profumano di corse. Queste le dimensioni: 4407 millimetri di lunghezza, quasi 1947 millimetri di larghezza, 949 millimetri di altezza. Con la Škoda Vision Gran Turismo, il marchio entra nel mondo dei videogame con una belva da pista digitale che cattura gli sguardi per la sua avveniristica aggressività.