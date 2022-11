Ferrari Vision Gran Turismo: concept da videogame

Si chiama Ferrari Vision Gran Turismo, ed è la prima monoposto a ruote coperte del Cavallino Rampante realizzata per il motorsport virtuale. Sarà disponibile per tutti gli utenti di Gran Turismo 7 dal 23 dicembre prossimo, ma tramite un quiz presente nel gioco, il vincitore del contest la riceverà in regalo già dal 15 dicembre.

La Ferrari per Gran Turismo 7 si potrà vedere dal vivo da dicembre

Nella stessa giornata del 15 dicembre, il modello fisico in scala 1:1 della Ferrari in questione farà il proprio debutto al Museo Ferrari di Maranello nell’area dedicata alle One-Off del Cavallino Rampante, dove rimarrà in esposizione fino a marzo 2023.

Un design che guarda al futuro

Il design è frutto del Centro Stile Ferrari diretto da Flavio Manzoni, e nasce ispirandosi al mondo delle Sport Prototipi del Cavallino degli anni ’60 e ’70 che vinsero la 24 Ore di Le Mans per ben nove volte, e la 24 Ore di Daytona. Infatti, incarna il DNA di capolavori come le Ferrari 330 P3 e 512 S. Il suo stile audace e futuristico è stato concepito partendo dall’idea di una speedform caratterizzata da linee geometriche, molto incisive, spigolose, che sottendono delle superfici organiche. Nel disegno spiccano due imponenti canali laterali, dispositivi brevettati da Ferrari, deputati a convogliare il flusso d’aria dalla parte anteriore del sottoscocca intorno all’abitacolo e sopra i notevoli pod laterali. L’aerodinamica del posteriore è stata sviluppata utilizzando concetti ispirati a quelli della Ferrari 499P, in particolare per quanto riguarda l’estrattore e l’ala posteriore biplano. L’S-Duct anteriore e gli sfoghi d’aria integrati nei passaruota ne accrescono ulteriormente efficienza aerodinamica e stabilità ad alta velocità.

Cuore ibrido da oltre 1300 CV

Il cuore della Ferrari Vision Gran Turismo è formato da un V6 biturbo a 120° da tre litri, libero da qualsiasi vincolo regolamentare, in grado di erogare ben 1030 cv a 9000 giri/min., a cui si aggiungono gli ulteriori 240 kW (326 cv) generati da tre motori elettrici, uno sull’asse posteriore e uno su ciascuna delle ruote anteriori. Inoltre, grazie alla stretta collaborazione tra Ferrari e Gran Turismo, il sound verrà riprodotto nel modo più fedele possibile, per un’esperienza più realistica. La tecnologia ibrida della Vision Gran Turismo beneficia del lavoro sul boost elettrico e sul recupero dell’energia maturato in Formula 1. Così, il costante riequilibrio dello stato di carica della batteria permette al pilota di sfruttare al massimo la potenza combinata del motore termico e di quelli elettrici.